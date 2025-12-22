रास्ते में अचानक जानवर आने से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर पलटी स्कॉर्पियो, बस्ती के युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, जागरण बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के परसांव गांव निवासी 40 वर्षीय युवक की ससुराल से लखनऊ जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

अमरेंद्र पाल पुत्र लवकुश पाल गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र के वेदौली गांव में अपने ससुर की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से वह आजमगढ़ अपने मित्र के यहां पहुंचे और उनके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पकड़कर लखनऊ जा रहे थे।