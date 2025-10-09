Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPCS 2025 Exam: पीसीएस-2025 परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, 12 अक्टूबर को होगी सख्ती

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) पीसीएस-2025 परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमे कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा नियमों की जानकारी दी गई। 12 अक्टूबर को दो पालियों में परीक्षा होगी, जिसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    भानपुर, कप्तानगंज, मुंडेरवा व चिलमा बाजार तक बने परीक्षा केंद्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा-2025 के सफल, शांतिपूर्ण व नकलविहीन संचालन के लिए बुधवार को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी कक्ष निरीक्षकों को आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा परीक्षा संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेक्षागृह में प्रभारी जिलाधिकारी,सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बताया कि जनपद के 15 केंद्रों पर 12 अक्टूबर को परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, प्रवेश व्यवस्था, प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा, आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही आदि विषयों पर विशेष निर्देश दिए।

    मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता एवं पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्धता, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

    यह भी पढ़ें- बस्ती में बने 632 ट्रांसफार्मरों से रोशन हो रहे दूसरे जिले, आपूर्ति में होगा सुधार

    उपजिलाधिकारी राजेश कुमार यादव, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक उदयभान वर्मा तथा मास्टर ट्रेनर योगेश शुक्ला ने आवश्यक जानकारी कक्ष निरीक्षकों को दी।
    जनपद में शिवहर्ष किसान पीजी कालेज, एपीएनपीजी कालेज, शिवहर्ष उपाध्याय किसान इंटर कालेज, बेगम खैर गर्ल्स इंटर कालेज, खैर इंडस्ट्रियल इंटर कालेज, श्रीकृष्ण पांडेय इंटर कालेज, श्रीहंसराज लाल इंटर कालेज गनेशपुर,जीआरएस इंटर कालेज, महिला महाविद्यालय, किसान इंटर कालेज मरहा कटया, गन्ना विकास इंटर कालेज मुंडेरवा, श्रीदेशराज नारंग दयानंद इंटर कालेज वाल्टरगंज, इंदिरा गांधी इंटर कालेज कप्तानगंज, किसान इंटर कालेज भानपुर, रामदास उदय प्रताप इंटर कालेज भटपुरवा चिलमा को परीक्षा केद्र बनाया गया है।