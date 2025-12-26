Language
    'कुर्मी समाज एकजुट हो तो प्रदेश का नेतृत्व हमारा होगा', डॉ. पल्लवी पटेल बोलीं- बिखरने पर नहीं मिलेगा राजनीतिक हक

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    डॉ. पल्लवी पटेल ने बस्ती में अपना दल कमेरावादी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कुर्मी समाज की एकजुटता पर जोर दिया, कहा कि बिखराव के कारण राजनीतिक ...और पढ़ें

    डॉ. पल्लवी पटेल ने कहा कि कुर्मी समाज एकजुट हो तो प्रदेश का नेतृत्व हमारा होगा।

    संवाद सूत्र, सल्टौआ (बस्ती)। सदर ब्लॉक के बरगदवा स्थित एक होटल में अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कुर्मी समाज की एकजुटता पर विशेष जोर दिया।

    डॉ. पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में हर समाज अपनी एकता के बल पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुर्मी समाज अभी भी बिखरा हुआ है। उन्होंने आगाह किया कि जब तक समाज में बिखराव रहेगा, तब तक हमें वह राजनीतिक हक नहीं मिलेगा, जिसके हम हकदार हैं।

    विधायक ने उत्साह भरते हुए कहा, जिस दिन कुर्मी समाज पूरी तरह एकजुट हो जाएगा, उस दिन उत्तर प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री इसी समाज से होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और समाज को एक मंच पर लाने का आह्वान किया।

    इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सी एल पटेल, रामशिला पटेल, राम प्रकाश पटेल, रमेश भारती, सत्यनारायण पटेल, सत्य प्रकाश वर्मा, उमेश चंद्र वर्मा, अजय चौधरी, प्रमोद चौधरी, सहित तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।