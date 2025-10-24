बस्ती में आजम खान के पोस्टर पर कालिख पोतना पड़ा भारी, शिवसेना नेताओं पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बस्ती। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान व सदर विधायक महेंद्र यादव की तस्वीर वाले होर्डिंग पर कालिख पोतने के मामले में पुलिस ने शिवसेना के चार नामजद पदाधिकारियों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुरानी बस्ती थाने में यह कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद स्थानीय राजनीति गरमा गई है।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने शहर के निर्मलीकुण्ड क्षेत्र में दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर शुभकामना संदेश वाले होर्डिंग्स लगवाए थे। इन होर्डिंग्स पर अन्य सपा नेताओं के साथ आजम खान की भी तस्वीर लगी हुई थी।

आरोप है कि गुरुवार शाम को शिवसेना के जिला प्रभारी प्रमोद पाण्डेय, आशीष गुप्ता, नरेंद्र दुबे, विवेक बघेल और उनके चार अज्ञात साथियों ने मिलकर इस होर्डिंग पर लगी आजम खान की तस्वीर पर कालिख पोत दी, जिससे होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया।

एसवाईएस जिलाध्यक्ष ने दी तहरीर: समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने पुरानी बस्ती थाने में लिखित तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना के नेताओं ने यह कृत्य जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और शांति भंग करने के इरादे से किया है।

पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष की ओर से तहरीर मिली थी। होर्डिंग पर कालिख पोतने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।