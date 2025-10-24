बस्ती में आजम खान के पोस्टर पर कालिख पोतना पड़ा भारी, शिवसेना नेताओं पर मुकदमा दर्ज
बस्ती में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में शिवसेना के चार नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष की शिकायत पर पुरानी बस्ती थाने में यह कार्रवाई हुई। आरोप है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान व सदर विधायक महेंद्र यादव की तस्वीर वाले होर्डिंग पर कालिख पोतने के मामले में पुलिस ने शिवसेना के चार नामजद पदाधिकारियों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुरानी बस्ती थाने में यह कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद स्थानीय राजनीति गरमा गई है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने शहर के निर्मलीकुण्ड क्षेत्र में दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर शुभकामना संदेश वाले होर्डिंग्स लगवाए थे। इन होर्डिंग्स पर अन्य सपा नेताओं के साथ आजम खान की भी तस्वीर लगी हुई थी।
आरोप है कि गुरुवार शाम को शिवसेना के जिला प्रभारी प्रमोद पाण्डेय, आशीष गुप्ता, नरेंद्र दुबे, विवेक बघेल और उनके चार अज्ञात साथियों ने मिलकर इस होर्डिंग पर लगी आजम खान की तस्वीर पर कालिख पोत दी, जिससे होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया।
एसवाईएस जिलाध्यक्ष ने दी तहरीर:
समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने पुरानी बस्ती थाने में लिखित तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना के नेताओं ने यह कृत्य जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और शांति भंग करने के इरादे से किया है।
यह भी पढ़ें- अमृत भारत ट्रेन में पटाखा फोड़ने से हुई युवक की मौत, पटास बंदूक बनी वजह
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा:
तहरीर के आधार पर, पुरानी बस्ती पुलिस ने शिवसेना के चार नामजद नेताओं तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा (धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), (सार्वजनिक दुराचरण को बढ़ावा देने वाले बयान) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि समाजवादीयुवजन सभा के जिलाध्यक्ष की ओर से तहरीर मिली थी। होर्डिंग पर कालिख पोतने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के बाद जिले में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। जहां सपा कार्यकर्ता इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, वहीं शिवसेना के नेताओं की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।