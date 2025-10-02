भाकियू धरने में बड़े किसान नेता होंगे शामिल, मांगे पूरी न होने से आंदोलित किसान आक्रोशित

दुबौलिया क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्र की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का हर्रैया तहसील पर धरना 13वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने गन्ना विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारियों ने 30 सितंबर तक मांग पूरी करने का वादा किया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भाकियू के नेता महेंद्र चौधरी समेत अन्य नेता शुक्रवार को धरने में शामिल होकर आंदोलन और तेज करेंगे।

जागरण संवाददाता, हर्रैया, बस्ती। दुबौलिया विकास क्षेत्र के भेलमापुर में गन्ना क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हर्रैया तहसील पर चला आ रहा धरना तेरहवें दिन बुधवार को भी जारी रहा।मांगें पूरी न होने से आंदोलित किसान गन्ना विभाग व तहसील प्रशासन के रवैए से ख़फ़ा हैं। कहा कि किसानों के धरने में प्रदेश के बड़े नेता धरने में शामिल होकर आंदोलन को धार देंगे, और किसानों की मांग पूरी करने के लिए लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे।

भाकियू के तहसील उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश दूबे ने कहा कि गन्ना विभाग व चीनी मिल तथा विक्रमजोत गन्ना समिति सचिव के रवैए से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा हैं। इन अधिकारियों ने किसानों को 30 सितंबर तक समय लेकर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था।