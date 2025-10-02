Language
    भाकियू धरने में बड़े किसान नेता होंगे शामिल, मांगे पूरी न होने से आंदोलित किसान आक्रोशित

    By Anil Ojha Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    दुबौलिया क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्र की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का हर्रैया तहसील पर धरना 13वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने गन्ना विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारियों ने 30 सितंबर तक मांग पूरी करने का वादा किया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भाकियू के नेता महेंद्र चौधरी समेत अन्य नेता शुक्रवार को धरने में शामिल होकर आंदोलन और तेज करेंगे।

    हर्रैया तहसील पर गन्ना क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर धरना देते भाकियू कार्यकर्ता जागरण

    जागरण संवाददाता, हर्रैया, बस्ती। दुबौलिया विकास क्षेत्र के भेलमापुर में गन्ना क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हर्रैया तहसील पर चला आ रहा धरना तेरहवें दिन बुधवार को भी जारी रहा।मांगें पूरी न होने से आंदोलित किसान गन्ना विभाग व तहसील प्रशासन के रवैए से ख़फ़ा हैं। कहा कि किसानों के धरने में प्रदेश के बड़े नेता धरने में शामिल होकर आंदोलन को धार देंगे, और किसानों की मांग पूरी करने के लिए लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे।

    भाकियू के तहसील उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश दूबे ने कहा कि गन्ना विभाग व चीनी मिल तथा विक्रमजोत गन्ना समिति सचिव के रवैए से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा हैं। इन अधिकारियों ने किसानों को 30 सितंबर तक समय लेकर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था।

    यह समय बीतने के बाद भी कोई अधिकारी किसानों पूरी करने के लिए सामने नही आ रहे हैं । कहा कि मंगलवार को हर्रैया एसडीएम सत्येंद्र सिंह व तहसीलदार अभय राज के जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार दूरभाष नंबर पर फोन किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इन अधिकारियों के तानाशाही रवैये पर किसान शांत नही बैठेंगे।

    शुक्रवार को भाकियू मंडल अध्यक्ष महेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष जयराम वर्मा, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर किसानों के धरने में शामिल होकर आंदोलन को तेज करेंगे। इस दौरान भाकियू नेता रामचंद्र सिंह, सीताराम चौधरी,अवधेश दूबे, प्रेमस्वरूप दूबे, महेन्द्र नाथ दूबे, आज्ञाराम चौधरी,दीपक चौधरी,रामकुमार दूबे सहित तमाम भाकियू कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे।