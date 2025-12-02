Basti News: खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान किसान बुरी तरह झुलसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम

संवाद सूत्र, बस्ती। आग से झुलसे किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना नौ नवंबर को विशुनदासपुर खुशहालगंज गांव में हुई थी। गन्ने की फसल में लगी आग को बुझाते समय किसान हरिनाथ सिंह गंभीर रूप से झुलस गए थे।

इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रविवार की देर शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्षेत्र के खजांचीपुर गांव के सीवान में गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी।

विशुनदासपुर गांव निवासी किसान अपनी फसल में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, अचानक आग की लपटों में घिर कर झुलस गए थे। उनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।