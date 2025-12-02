Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Basti News: खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान किसान बुरी तरह झुलसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    बस्ती में गन्ने के खेत में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते समय एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरिनाथ सिंह का फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बस्ती। आग से झुलसे किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना नौ नवंबर को विशुनदासपुर खुशहालगंज गांव में हुई थी। गन्ने की फसल में लगी आग को बुझाते समय किसान हरिनाथ सिंह गंभीर रूप से झुलस गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रविवार की देर शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्षेत्र के खजांचीपुर गांव के सीवान में गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी।

    विशुनदासपुर गांव निवासी किसान अपनी फसल में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, अचानक आग की लपटों में घिर कर झुलस गए थे। उनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

    यह भी पढ़ें- आईकार्ड के रिबन ने ली छात्र की जान, बाथरूम में कपड़े बदल रहा था 13 साल का लक्ष्य... तभी हुआ हादसा