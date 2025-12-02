आईकार्ड के रिबन ने ली छात्र की जान, बाथरूम में कपड़े बदल रहा था 13 साल का लक्ष्य... तब ही हुआ हादसा
एक आठवीं कक्षा का छात्र बाथरूम में कपड़े बदलते समय फिसल गया। गिरने के कारण उसके आईकार्ड का रिबन उसके गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुट गया। दुर्भाग्य से, उसे बचाने के लिए कोई भी तुरंत मौजूद नहीं था, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जरा सी लापरवाही ने बीएसएफ जवान के इकलौते बेटे की जान ले ली। स्कूल से लौटने के बाद बच्चा बाथरूम में कपड़े बदलने चला गया। पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिससे स्कूल के आईकार्ड के रिबन से बच्चे का गला घुट गया।
परिवार के लोग बालक को देखते ही तत्काल लक्ष्य अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बालक दो बहनों में इकलौता भाई था।
कंकरखेड़ा के सैनिक विहार निवासी दीपक बालियान की त्रिपुरा स्थित बीएसएफ में तैनाती है। दीपक की दो बेटियां और एक बेटा था। 13 साल का बेटा लक्ष्य आर्मी पब्लिक स्कूल में कक्षा आठ की पढ़ाई करता था। रोजाना की तरह सोमवार को भी लक्ष्य स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट गया। उसके बाद ट्यूशन पढ़ने चला गया।
वहां से आने के बाद बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया। बताया जाता है कि अचानक ही बाथरूम में बालक का पैर फिसल गया। स्कूल के आईकार्ड के रिबन से बच्चे का गला घुट गया। तत्काल ही परिवार के लोग बच्चे को लेकर लक्ष्य हेल्थ केयर सेंटर सरधना रोड पर पहुंचे। कुछ देर उपचार के बाद डाक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल से कंकरखेड़ा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद बच्चे के शव का पंचनामा भर दिया गया। घटना के बाद परिवार के लोग गमजदा है।
मां गुडिया ने पूछताछ में बताया कि बाथरूम में फिसलने पर ही बच्चे के आईकार्ड के रिबन से गला घुटने से ही मौत हो गई। परिवार में लक्ष्य दो बहनों में इकलौता भाई था। घटना के बाद उसके पिता को भी जानकारी दे दी गई है।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में बच्चे की मौत छोटी की लापरवाही से हो गई। कपड़े बदलते समय आईकार्ड के रिबन से गला दबने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट हो जाएंगे। बच्चे की मौत पर परिवार के लोग गमजदा है।
आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी
