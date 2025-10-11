बस्ती में दर्दनाक हादसा: करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, पोल से टूट कर खेत में गिरा था तार
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली का तार खंभे से टूटकर खेत में गिर गया था, जिसके संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताया है।
जागरण संवाददाता, बभनान, बस्ती। घर से का घास काटने निकले वृद्ध का बिजली के पोल से टूटकर गिरे तार के संपर्क में आ जाने करंट से मौके पर ही मृत्यु हो गई। शनिवार को मेहंदिया रामदत्त गांव निवासी राम गोविंद पुत्र धनराज मवेशियों के चारा की व्यवस्था के लिए घर से साइकिल से निकले थे।
अभी वे बढ़या गांव के खेत में घास काटने के लिए सड़क के पटरी पर साइकिल खड़ा कर एक खेत में जा रहे थे कि वहां पहले से पोल से टूटकर गिरे तार को नहीं देख पाए और उसके संपर्क में आ गए। जिस समय वे विद्युत तार के संपर्क में आए उसे समय आपूर्ति चालू थी जिसके चलते करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
राहगीरों ने जब उन्हें औंधे मुंह गिरे हुए देखा तो वे शोर मचाने लगे। थोड़ी ही देर में वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने दिवंगत की पहचान कर ली। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल स्वजन सहित गौर पुलिस को दे दी।
मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी कर रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तार को पोल से जोड़ दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटने पाई होती। विद्युत विभाग की लापरवाही से एक वृद्ध को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष गौर परमानंद यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
