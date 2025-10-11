बस्ती में दर्दनाक हादसा: करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, पोल से टूट कर खेत में गिरा था तार

जागरण संवाददाता, बभनान, बस्ती। घर से का घास काटने निकले वृद्ध का बिजली के पोल से टूटकर गिरे तार के संपर्क में आ जाने करंट से मौके पर ही मृत्यु हो गई। शनिवार को मेहंदिया रामदत्त गांव निवासी राम गोविंद पुत्र धनराज मवेशियों के चारा की व्यवस्था के लिए घर से साइकिल से निकले थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी वे बढ़या गांव के खेत में घास काटने के लिए सड़क के पटरी पर साइकिल खड़ा कर एक खेत में जा रहे थे कि वहां पहले से पोल से टूटकर गिरे तार को नहीं देख पाए और उसके संपर्क में आ गए। जिस समय वे विद्युत तार के संपर्क में आए उसे समय आपूर्ति चालू थी जिसके चलते करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।