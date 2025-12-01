Basti News: शहर की तरह अब गांव के विद्यार्थी भी लेंगे डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा, मिलेंगी कई मुफ्त सुविधाएं
अब गांवों के विद्यार्थियों को भी शहरों की तरह डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें मुफ्त इंटरनेट, कंप्यूटर और ई-बुक्स जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल गांवों और शहरों के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के अंतर को कम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा।
जागरण संवाददाता, बस्ती। ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने और उनकी डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जिले की 1187 ग्राम पंचायतों में से 252 में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ग्राम पंचायत के पंचायत भवनों में स्थापित होने वाली इस लाइब्रेरी में ई-बुक्स, ऑडियो-वीडियो लेक्चर और इंटरनेट की सुविधा होगी।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। लाइब्रेरी का संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की देखरेख में होगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख रूपये खर्च किए जाएंगे। शहर की तरह अब गांव के विद्यार्थी भी डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा ले सकेंगे।
मुफ्त मिलेंगी सुविधाएं
शहर में जहां उन्हें इसके लिए शुल्क देना पड़ता है वहीं गांव में यह सुविधा उन्हें मुफ्त मिलेगी। गांव के विद्यार्थी और युवाओं को अब जल्द ही ऑनलाइन शिक्षा अपने ही ग्राम पंचायत के पंचायत भवनों में स्थापित होने वाले डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेगी।
पंचायती राज विभाग की ओर यह पहल की गई है। प्रथम चरण में 252 ग्राम पंचायतों का चयन डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किया गया है। इन लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए पुस्तकालय, फर्नीचर, कंप्यूटर सिस्टम, निशुल्क इंटरनेट आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को बेहतर, अत्याधुनिक और डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत भवनों में इसे स्थापित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्र व पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
पुस्तकों की सूची निदेशालय से भेजी गई है। सूची में से पुस्तकों का चयन किया जा रहा है। पुस्तकों को क्रय कर जल्द ही चयनित ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन शुरू करा दिया जाएगा।
