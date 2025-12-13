Language
    कोडीन युक्त सीरप की जांच में अभी और हो सकते हैं बेनकाब, दो फर्मों के संचालकों के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा

    By Sandeep Yadav Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती में कोडीन युक्त सीरप की जांच में और खुलासे होने की संभावना है। दो दवा फर्मों के संचालकों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चु

    Hero Image

    दो फर्मों के संचालकों के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। कोडीन युक्त सीरप व प्रतिबंधित कोडीन युक्त सीरप के धंधे की जांच में धीरे-धीरे कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दवा व्यापार की आड़ में कोडीन युक्त सीरप व प्रतिबंधित सीरप का धंधा चल रहा है। इसकी कलई विभागीय जांच में खुल रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जांच में अब तक दो फर्म इसमें लिप्त पाए गए हैं। विभागीय अधिकारी की तहरीर पर इन फर्मों के संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक अन्य फर्म की जांच चल रही थी। इसकी जांच पूरी हो गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औषधि निरीक्षक अरविंद कुमार के अनुसार जांच में एक फर्म का स्टाक सही पाया गया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। अन्य की जांच चल रही है, हालांकि विभाग इस मामले में बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रख रहा हैं। संदिग्ध फर्मों की जांच की जा रही है। उनके स्टाक के साथ ही बैच नंबर तक का मिलान किया जा रहा है।

    कोडीन युक्त सीरप के धंधे में एक दवा संगठन से जुड़े व्यक्ति का नाम भी चर्चा में है। हालांकि विभाग अभी दवा फर्मां को ही चिन्हित कर जांंच कर रहा है। जिन मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी है। कुछ आरोपित अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

    औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराया था मुकदमा
    औषधि निरीक्षक अरविंद कुमार ने अब तक कोडीन युक्त सीरप के प्रकरण में दो फर्म के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गोयल फर्म, ग्राउंड फ्लोर, पांडेय बाजार द्वारा औषधि नियमावली का उल्लंघन किया गया था। लाइसेंस निरस्त के बाद भी दवाओं का क्रय-विक्रय करते पाया गया था।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर खुशबू गोयल पत्नी शंकर गोयल निवासी मरवटिया पाण्डेय बाजार,थाना पुरानी बस्ती, मेगा लोगिस्टिक ई 321 शाप आन फर्स्ट फ्लोर ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड लखनऊ के मालिकान नाम पता अज्ञात व रित्विक गोयल पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

    कोतवाली पुलिस ने औषधि निरीक्षक की तहरीर पर पंकज कुमार निवासी दुर्गा मंदिर चौराहा हड़िया, थाना पुरानी बस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीर मेंं बताया गया था कि गणपति फार्मा ग्राउण्ड फ्लोर, जामा मस्जिद, रहमतगंज, गांधीनगर में निरीक्षण के दौरान के प्रतिबंधित काेडीन युक्त कफ सीरप बेचे जाने की बात सामने आई थी। फर्म के प्रोपइटर पंकज कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। विवेचक सभाशंकर ने बताया कि आरोपित अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    बायोहब कोडिवा सीरप व प्राक्सीवान स्पास कैप्सूल की चल रही जांच
    बस्ती: जिले मे बायोहब कोडिवा सीरप व प्राक्सीवान स्पास कैप्सूल की जांच चल रही है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बायोहब कोडिवा 100 एमएल व प्राक्सीवान स्पास कैप्सूल की खरीद व बिक्री की जांच पड़ताल की जा रही है।

    -------------------------
    कोडीन युक्त सीरप व प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति के जो मामले पकड़े जा रहे हैं, उन प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया है। संंदिग्ध फर्मों की जांच की जा रही है। अन्य दुकानों की भी जांच चल रही है।
    अरविंंद कुमार, औषधि निरीक्षक