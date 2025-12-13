कोडीन युक्त सीरप की जांच में अभी और हो सकते हैं बेनकाब, दो फर्मों के संचालकों के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा

जागरण संवाददाता, बस्ती। कोडीन युक्त सीरप व प्रतिबंधित कोडीन युक्त सीरप के धंधे की जांच में धीरे-धीरे कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दवा व्यापार की आड़ में कोडीन युक्त सीरप व प्रतिबंधित सीरप का धंधा चल रहा है। इसकी कलई विभागीय जांच में खुल रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जांच में अब तक दो फर्म इसमें लिप्त पाए गए हैं। विभागीय अधिकारी की तहरीर पर इन फर्मों के संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक अन्य फर्म की जांच चल रही थी। इसकी जांच पूरी हो गई हैं।

औषधि निरीक्षक अरविंद कुमार के अनुसार जांच में एक फर्म का स्टाक सही पाया गया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। अन्य की जांच चल रही है, हालांकि विभाग इस मामले में बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रख रहा हैं। संदिग्ध फर्मों की जांच की जा रही है। उनके स्टाक के साथ ही बैच नंबर तक का मिलान किया जा रहा है।

कोडीन युक्त सीरप के धंधे में एक दवा संगठन से जुड़े व्यक्ति का नाम भी चर्चा में है। हालांकि विभाग अभी दवा फर्मां को ही चिन्हित कर जांंच कर रहा है। जिन मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी है। कुछ आरोपित अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।



औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराया था मुकदमा

औषधि निरीक्षक अरविंद कुमार ने अब तक कोडीन युक्त सीरप के प्रकरण में दो फर्म के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गोयल फर्म, ग्राउंड फ्लोर, पांडेय बाजार द्वारा औषधि नियमावली का उल्लंघन किया गया था। लाइसेंस निरस्त के बाद भी दवाओं का क्रय-विक्रय करते पाया गया था।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर खुशबू गोयल पत्नी शंकर गोयल निवासी मरवटिया पाण्डेय बाजार,थाना पुरानी बस्ती, मेगा लोगिस्टिक ई 321 शाप आन फर्स्ट फ्लोर ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड लखनऊ के मालिकान नाम पता अज्ञात व रित्विक गोयल पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।