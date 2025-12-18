Basti News: जिला पंचायत अध्यक्ष को मिली धमकी, दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी को धमकी व मानहानि किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की तहरीर पर सोहन सिंह पर मानहानि व धमकी का केस दर्ज कर लिया है। अध्यक्ष के बारे में प्रसारित खबर से समर्थकों में आक्रोश है। इंटरनेट मीडिया पर इसका विरोध भी किया जा रहा है।

शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे की विवेचना एसआइ राजकुमार पटेल को सौंप दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपित सोहन सिंह ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर इंटरनेट मीडिया पर व पेपर में गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है।