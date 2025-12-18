Basti News: जिला पंचायत अध्यक्ष को मिली धमकी, दर्ज कराया मुकदमा
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। अध्यक्ष ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी को धमकी व मानहानि किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की तहरीर पर सोहन सिंह पर मानहानि व धमकी का केस दर्ज कर लिया है। अध्यक्ष के बारे में प्रसारित खबर से समर्थकों में आक्रोश है। इंटरनेट मीडिया पर इसका विरोध भी किया जा रहा है।
शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे की विवेचना एसआइ राजकुमार पटेल को सौंप दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपित सोहन सिंह ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर इंटरनेट मीडिया पर व पेपर में गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है।
पूर्व में भी इनके द्वारा मेरे राजनैतिक चरित्र के ऊपर गलत तरीके से भ्रमित सूचना प्रकाशित किया जाता है। पूर्व में भी आरोपित पर राजनैतिक छवि को धूमिल करने की बात कही है। तहरीर में संजय चौधरी ने यह भी कहा है कि मेरे लोगों द्वारा इस संबंध में इनसे वार्ता की गई तो यह मेरे विरुद्ध अपशब्दों व गाली का प्रयोग करते हुए धमकी दिया कि मैं संजय चौधरी का राजनैतिक कैरियर बर्बाद कर दूंगा।
इस मामले में संजय चौधरी ने कहा कि मीडिया से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट कुछ दिनों से फेसबुक और वाट्सएप पर प्रसारित की जा रही है, जिससे शासन-प्रशासन की भी छवि धूमिल हो रही है। इस प्रवृत्ति पर पुलिस और प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। प्रसारित खबर में मुझे अयोग्य बताना कहां तक उचित है। दूसरी ओर आरोपित सोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की छवि धूमिल नहीं की है। उनसे लंबे समय से हमारी मुलाकात व बातचीत नहीं है। अध्यक्ष का आरोप सही नहीं है। उन्हें गुमराह कर केस दर्ज करवाया गया है।
