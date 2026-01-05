पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग की बात सामने आई, जांच में जुटी पुलिस

लालगंज क्षेत्र के सेल्हरा गांव की घटना, छानबीन में जुटी पुलिस



संवाद सूत्र,कुदरहा, बस्ती: सेल्हरा गांव के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसका शव गांव के दक्षिण तरफ बाग में आम के पेड़ से साड़ी के फंदे से लटका मिला। रविवार की भोर में शौच के लिए गये गांव के लोगों ने शव देखा तो स्वजन को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे स्वजन द्वारा शव को नीचे उतारा गया। आनन फानन में दाह संस्कार के लिए वे शव को ले जाने लगे। इसी बीच गांव के चौकीदार ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। पीआरवी टीम, चौकी इंचार्ज कुदरहा व प्रभारी निरीक्षक लालगंज ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया। घटना के संबंध में स्वजन व गांव के लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि मृतक का मोबाइल पुलिस को मिला है जिसे वह खंगाल रही है।

सेल्हरा गांव निवासी 19 वर्षीय राज पुत्र रामजी स्वजन के साथ रोज की तरह रात में भोजन करके बरामदे में सो रहे थे। सुबह जब घर के लोग बाहर निकले तो वह बिस्तर परa नहीं था। गांव के दक्षिण सिवान में शव मिलने की सूचना मिली तो घर के लोग वहां पहुंचे और शव को नीचे उतार कर घर ले आए। स्वजन अंतिम संस्कार के लिए ले शव जाने लगे तो रास्ते में भितिहा गांव के पास पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू की। मृतक दो भाई और एक बहन में दूसरे स्थान पर था।

प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि युवक की छवि अच्छी नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने पिता से विवाद भी किया था। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उसने आत्महत्या की है,फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी।

पांच दिन पहले चेन्नई से आया था राज

राज अपने गांव पांच दिन पहले ही चेन्नई से आया था। चेन्नई में रहकर वह पेंटिंग का कार्य करता था। ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि इसी थाना क्षेत्र की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग था। एक माह पूर्व इसी बात को लेकर पंचायत भी हुआ था। इसके बाद राज के स्वजन ने उसे चेन्नई भेज दिया था। चर्चा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर ही कुछ विवाद फिर हुआ था, जिसमें दोबारा पंचायत होनी थी, लेकिन भोर में ही राज की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

