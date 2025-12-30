संवाद सूत्र, विक्रमजोत, बस्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की देर रात करीब रात्रि 10 बजे अयोध्या की तरफ से घर लौट रहा युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गम्भीर रूप में घायल हो गया। सूचना पर पहुंची विक्रमजोत चौकी पुलिस ने घायल को कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी शिव बहादुर निषाद 25 पुत्र महेश निषाद अपनी मोटरसाइकिल से अयोध्या की तरफ से अपने घर वापस आ रहे थे। अभी वह हाईवे के अयोध्या बस्ती लेन पर अवधेश सिंह ढाबा के पास पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गये।

स्थानीय लोगों की सूचना पर मयफोर्स पहुंचे चौकी प्रभारी विक्रमजोत शशि शेखर सिंह ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। युवक के मौत की खबर परिजनों को लगते ही कोहराम मच गया व गांव में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।