बस्ती जिले में SIR की डाटा फीडिंग पहुंची 62.32 प्रतिशत, प्रशासन ने लगाया पूरा जोर

जागरण संवाददाता, बस्ती। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा समस्त बूथ लेबल एजेंटो को बताया कि जनपद में कुल 19,00,430 मतदाताओं की संख्या के सापेक्ष कुल 19,00,115 गणना प्रपत्र वितरित किया गया है। इनमें से 11,84,380 मतदाता के गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

