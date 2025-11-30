बस्ती जिले में SIR की डाटा फीडिंग पहुंची 62.32 प्रतिशत, प्रशासन ने लगाया पूरा जोर
बस्ती में, अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिले में 19,00,430 मतदाताओं में से 11,84,380 गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। अधिकारियों ने एसआईआर अपडेट कराने और छूटे हुए मतदाताओं से फार्म-6 भरने की अपील की, ताकि पुनरीक्षण के बाद सूची में नाम शामिल हो सके।
जागरण संवाददाता, बस्ती। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा समस्त बूथ लेबल एजेंटो को बताया कि जनपद में कुल 19,00,430 मतदाताओं की संख्या के सापेक्ष कुल 19,00,115 गणना प्रपत्र वितरित किया गया है। इनमें से 11,84,380 मतदाता के गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि एसआइआर को अपडेट कराने में सभी दलों के प्रतिनिधि, बीएलए, बूथ स्तर पर बीएलओ का सहयोग कर अपना उत्तरदायित्व निभाएं। बस्ती जनपद, मंडल में डाटा अपडेट करने में प्रथम श्रेणी में है। जिले में फीडिंग का प्रतिशत 62.32 है। कहा कि प्रत्येक जागरूक मतदाता स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन का सहयोग कर पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीएलओ को फार्म-6 का भी वितरण किया गया है, जिनको गणना प्रपत्र नहीं मिला है, वे लोग अपने बीएलओ से मिल कर फार्म-6 भर दें, ताकि पुनरीक्षण के बाद सूची में नाम सम्मिलित हो सके।
यह भी पढ़ें- Basti News: खैर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंधक भिड़े, वीडियो प्रसारित
उन्होंने बताया कि मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर स्वयं अपना गणना प्रपत्र भर सकते है। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सुभाष चन्द्र सिंह, परमहंस, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण तथा बूथ लेबल एजेंट उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।