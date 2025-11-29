Language
    Basti News: खैर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंधक भिड़े, वीडियो प्रसारित

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    बस्ती के खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंधक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, लेकिन शिक्षकों ने बीच-बचाव कर दिया। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से जानमाल का खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों के बीच विवाद का मुख्य कारण कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर है।

    प्रधानाचार्य ने प्रबंधक के खिलाफ पुलिस से की शिकायत

    जागरण संवाददाता, बस्ती। खैर इंडस्ट्रियल इंटर कालेज लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। एक दिन पहले यहां कालेज परिसर में ही प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच तीखी नोकझोंक होने का मामला सामने आया है। दोनों के बीच विवाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। वीडियो में दोनों लोग एक दूसरे से मारपीट करने पर आमादा देखे जा रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

    सौ वर्ष पुराने कालेज के संस्थापक खैर साहब की बरसी के दिन गुरुवार को कालेज परिसर में प्रधानाचार्य और प्रबंधक आपस में भिड़ गए। गनीमत कुछ शिक्षकों ने बीच बचाव कर करके दोनों को अलग- थलग कर दिया। वरना नोकझोंक का मामला मारपीट में तब्दील होने की पूरी उम्मीद थी। बाद में प्रधानाचार्य फैज आलम अंसारी ने पुलिस से शिकायत किया कि उन्हें प्रबंधक हमीदुल्लाह से जानमाल का खतरा है। इसके बाद दोपहर बाद सिविल लाइन पुलिस चौकी पर दोनों पक्षों को बुलाया गया।

    चौकी इंचार्ज अजय सिंह ने समझा बुझाकर मामले का पटाक्षेप कराया। बता दें कि प्रधानाचार्य और प्रबंधक में नियुक्ति आदि मुद्दों को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही है। इस बाबत पर प्रधानाचार्य फैज आलम ने बताया कि उन्हें प्रबंधक से जान माल का खतरा है। जबकि प्रबंधक हमीदुल्लाह का कहना है कि प्रधानाचार्य से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। बरसी कार्यक्रम में वहां एक शिक्षक और बाबू में लड़ाई चल रही थी। दोनों को उन्होंने डाटकर इधर- उधर किया।

    इसी बीच प्रधानाचार्य आवेश में आकर उनसे झगड़ने लगे। वायरल वीडियो में वह आक्रामक दिख रहे हैं। जबकि मैं शांत खड़ा हूं। मेरा कोई दोष नहीं है। विद्यालय प्रबंधन प्रधानाचार्य के इस कृत्य के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा।

    हाईकोर्ट से निरस्त हो चुकी हैं 21 शिक्षकों की नियुक्तियां
    खैर कालेज में वर्ष 2018 में हुई एलटी ग्रेड के 21 शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए बीते सितंबर माह में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसी के बाद विद्यालय का माहौल और बिगड़ गया। तत्कालीन डीआइओएस ने भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए पहले अनुमोदन से इन्कार कर दिया और बाद में प्रबंध समिति के प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया था।

    इसके बाद मामले को लेकर मेराजुल हक और 20 अन्य शिक्षक लेकर हाईकोर्ट चले गए थे। नियुक्ति निरस्त होने के बाद प्रबंधक और प्रधानाचार्य में तनातनी और बढ़ गई है। विद्यालय में अक्सर पत्रावलियों को लेकर दोनों पक्ष में खींचतान हुआ करती है।
