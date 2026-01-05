मतदाता सूची में मृतक, विवाहिता और नाबालिगों के नाम; बीएलओ पर मनमानी का आरोप, डीएम से शिकायत

जागरण संवाददाता, बस्ती। बनकटी विकास खंड के हसिया देवरी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भौरा की बीएलओ पर मतदाता सूची में मनमानी करने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी से मांग किया कि मतदाता सूची में मृतकों, गांव की विवाहिता बेटियों और नाबालिग मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जाए।

हसिया देवरी निवासी शिव किशन ने डीएम पत्र देकर कहा है कि विकास खंड बनकटी के ग्राम पंचायत भौरा की बीएलओ दो से 29 दिसम्बर 2025 तक अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रहीं। पूर्व में भी जब मतदाता सूची में मतदाताओं का परिवर्धन, संशोधन व विलोपन का कार्य चल रहा था, तब भी वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर रहकर अपना कार्य वर्तमान ग्राम प्रधान नीमा चौधरी के देवर अंकित पटेल ब ग्राम प्रधान के सहयोगियों द्वारा कराया गया।

इसकी शिकायत एक व 13 अक्टूबर को जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी से लिखित रूप में किया। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीएलओ ने वर्तमान प्रधान के मनमुताबिक मतदाता सूची तैयार किया परिणाम स्वरूप राजस्व ग्राम हसिया देवरी के लगभग 48 मतदाताओं का नाम तथा राजस्व ग्राम भौरा के लग 57 मतदाताओं का नाम जारी अनन्तिम मतदाता सूची में नहीं है।

पंचायत में लगभग 15 से अधिक मृतक मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित नहीं किया गया है। 10 से अधिक पात्र मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। 25 से अधिक विवाहित गांव की लड़कियों का नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया गया।