बस्ती विकास भवन के कार्यालयों पर रखरखाव, जलकर और गृहकर का 1.33 करोड़ बकाया

जागरण संवाददाता, बस्ती। विकास भवन में संचालित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ओर से रखरखाव, गृह व जल कर की धनराशि जमा करने में लापरवाही बरती जा रही है। हालत यह है कि इस समय यहां संचालित कार्यालयों पर एक करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक रखरखाव, गृह व जल कर मद की धनराशि बाकी है। जिला विकास अधिकारी की ओर से अनुरोध करने के बाद भी विभागीय अधिकारी इसे जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

विकास भवन में संचालित 23 कार्यालयों व एक बैंक ने रखरखाव, जलकर व गृहकर 1.33 करोड़ रुपया दबा रखा है। कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी पर 3,42,390, जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 3,26,791, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 1,13,850, परियोजना अधिकारी नेडा पर 33,798, अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण पर 56,328 रुपये बकाया है।

वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी पर 1,12,656,जिला पंचायत राज अधिकारी पर 2,68,988, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 1,60,854, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण पर 28,30,055, सहायक अभियंता लघु सिंचाई पर 1,36,620, जिला सहायक निबंधक सहकारिता पर 11,36, 861, जिला युवा कल्याण अधिकारी पर 1,59,892 रुपये बकाया है।

इसके अलावा, सचिव साक्षरता समिति पर 2,83, 921, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पर 8,43,971, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी पर 21,516, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पर 12,77,216,मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर 6,38,649,अधिशासी अभियंता ग्रामीणअभियंत्रण विभाग पर 14,07,085 रुपये बकाया है।

वहीं, पंचस्थानीय चुनावालय पर 16,30,756, जिला दिव्यांग जन सशक्कीकरण अधिकारी पर 1,06,957, शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया पर 1,95,342, सहायक निदेशक रेशम पर 1,19,230 उप श्रम आयुक्त के कार्यालय पर 3,69,402 व उपायुक्त स्वत: रोजगार पर 5,33,592 रुपया बकाया है।