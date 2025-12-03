बस्ती में रामपुर के कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित, अपराधी पर अपहरण और दुष्कर्म जैसे मुकदमे हैं दर्ज
जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के कुख्यात और सात साल के लंबे समय से फरार चल रहे दो हजार के इनामी अपराधी व मफरूर, कापर्स शिवकुमार पुत्र महेश निवासी नसरतनगर थाना शहजादनगर, रामपुर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में किया है।
यह टीम विशेष रूप से इस अपराधी को पकड़ने और उसके आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इसलिए पड़ी एसआइटी की जरूरत
एएसपी श्यामकांत ने बताया कि अपहरण, पॉक्साे व दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक मामले में पैकोलिया थाने में 2018 में केस दर्ज हैं। यह अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
इस इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी गठित कर दी गई है। गठित की गई इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कमान सीओ सिटी व उनके साथ एसएचओ पैकोलिया को दी गई है।
तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई गई है।
