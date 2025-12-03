बस्ती में रामपुर के कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित, अपराधी पर अपहरण और दुष्कर्म जैसे मुकदमे हैं दर्ज

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के कुख्यात और सात साल के लंबे समय से फरार चल रहे दो हजार के इनामी अपराधी व मफरूर, कापर्स शिवकुमार पुत्र महेश निवासी नसरतनगर थाना शहजादनगर, रामपुर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में किया है।

