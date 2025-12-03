बस्ती जिले में डिजिटलाइज्ड का कार्य 75 प्रतिशत पूरा, मैपिंग में हैं अभी पीछे

जागरण संवाददाता, बस्ती। एसआइआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बस्ती जनपद में करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मैंपिंग में स्थिति पीछे है। इसे लेकर जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ देर शाम बैठक की और कहा कि डिजिटलाइजेशन के साथ मैपिंग के कार्य में भी तेजी लाएं, जिन मतदाताओं का एसआइआर भरते समय मैपिंग नहीं हो पाया है, उन गणना पत्रों की छंटाई करके उनका संशोधन किया जाए। श्रेणी परिवर्तित करते हुए इनका मैपिंग किया जाए।

साफ्टवेयर अपडेट हाेने के बाद दो दिन से अभियान में तेजी दिखने लगी है। सदर विधान सभा क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन को लेकर अधिकारी भी माथा-पच्ची कर रहे हैं।जिन्होंने गणना पत्र लेकर बीएलओ को जमा नहीं किया है, उनके लिए कहा गया है कि इस कार्य में प्राथमिकता दें। निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ने से पहले वर्ष 2003 की सूची का वर्ष 2025 की मतदाता सूची से मिलान करने पर असुविधा होती थी।

सूची में नाम होने के बाद भी मतदाताओं के नाम दिख नहीं रहा था, जिससे मैंपिग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब साफ्टवेयर ठीक से काम करने लगा है। जिनका मैपिंग नहीं हो पाया था, वह अब बीएलओ करने लगे हैं। सदर विधान सभा क्षेत्र के शहरी हिस्से में निरीक्षण पर निकले मुख्य राजस्व अधिकारी कृति प्रकाश भारती ने बताया कि बीएलओ द्वारा यह शिकायत मिल रही है कि कुछ गणमान्य नागरिक प्रपत्र वापस नहीं लौटाए हैं।