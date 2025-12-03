Language
    स्वाट साइबर पुलिस टीम तोड़ेगी डिजिटल अपराधियों की कमर, पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों को बदलेगी नवगठित टीम

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    बस्ती में साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्वाट साइबर पुलिस टीम का गठन किया है। यह टीम ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और अन्य साइबर अपराधों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता,बस्ती। बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और डिज्टल तकनीक के माहिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने बड़ा कदम उठाया है। एक विशेष पुलिस इकाई स्वाट साइबर पुलिस टीम का गठन किया है। पांच सदस्यीय यह टीम न केवल पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों को बदलेगी, बल्कि साइबर अपराधियों के संगठित नेटवर्क और अत्याधुनिक तकनीकों को ध्वस्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    नवगठित स्वाट साइबर टीम पूरी तरह से तकनीकी कौशल, फोरेंसिक विश्लेषण और तीव्र प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगी। विशेष टीम का प्राथमिक लक्ष्य आनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग स्कैम, डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमलों और इंटरनेट मीडिया से जुड़े अपराधों की न केवल जांच करना है, बल्कि उन्हें घटित होने से पहले ही निष्क्रिय करना है। यह नवगठित स्वाट साइबर टीम पूरी तरह से तकनीकी कौशल, फोरेंसिक विश्लेषण और तीव्र प्रतिक्रिया (रैपिड रेस्पांस) पर केंद्रित होगी।

    स्वाट साइबर टीम की विशेषज्ञता:

    इस टीम में साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ, एथिकल हैकर्स, वित्तीय लेनदेन विश्लेषक और विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन्हें जटिल डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने और उनका विश्लेषण करने के लिए नवीनतम साफ्टवेयर और टूल्स से लैस किया जाएगा। बड़े और संगठित साइबर अपराधाें की सूचना मिलते ही यह टीम तत्काल डेटा ट्रैक करना शुरू कर देगी, जिससे अपराधियों को पैसे निकालने या सबूत नष्ट करने का मौका कम मिलेगा।

    मुख्य चुनौतियां और अपेक्षित परिणाम
    यह टीम मुख्यतः दोहरी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

    • तकनीकी उन्नयन: अपराधी हर दिन नई तकनीक अपनाते हैं, ऐसे में टीम को लगातार अपनी विशेषज्ञता और उपकरणों को उन्नत करना होगा।
    • अंतर-राज्यीय समन्वय: कई साइबर अपराध देश की विभिन्न सीमाओं से संचालित होते हैं। स्वाट टीम अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित करेगी।
    • इस पहल से साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि, चार्जशीट दाखिल करने की दर में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण, आम जनता के वित्तीय नुकसान की वसूली में उल्लेखनीय सफलता मिलने की उम्मीद है।
    • यह नवगठित टीम देश में डिजिटल सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि अपराधी चाहे डिजिटल मास्क पहनकर आएं या पारंपरिक, कानून की पहुंच से बाहर नहीं जा पाएंगे।

    पारंपरिक अपराधों की तरह, साइबर अपराध भी अब सीमा रहित हो गए हैं। स्वाट साइबर पुलिस टीम साइबर अपराधियों के इस मिथक को तोड़ेगी कि वे डिजिटल दुनिया में गुमनाम रहकर बच सकते हैं। हमारी तैयारी अब केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि उनके पूरे आर्थिक और तकनीकी इकोसिस्टम को तोड़ने की है। देश के किसी भी कोने में छिपे डिजिटल अपराधियों को हमारी नवगठित स्वाट साइबर टीम ढूढ़ निकालेगी।

    -अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती