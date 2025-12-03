स्वाट साइबर पुलिस टीम तोड़ेगी डिजिटल अपराधियों की कमर, पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों को बदलेगी नवगठित टीम

जागरण संवाददाता,बस्ती। बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और डिज्टल तकनीक के माहिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने बड़ा कदम उठाया है। एक विशेष पुलिस इकाई स्वाट साइबर पुलिस टीम का गठन किया है। पांच सदस्यीय यह टीम न केवल पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों को बदलेगी, बल्कि साइबर अपराधियों के संगठित नेटवर्क और अत्याधुनिक तकनीकों को ध्वस्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नवगठित स्वाट साइबर टीम पूरी तरह से तकनीकी कौशल, फोरेंसिक विश्लेषण और तीव्र प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगी। विशेष टीम का प्राथमिक लक्ष्य आनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग स्कैम, डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमलों और इंटरनेट मीडिया से जुड़े अपराधों की न केवल जांच करना है, बल्कि उन्हें घटित होने से पहले ही निष्क्रिय करना है। यह नवगठित स्वाट साइबर टीम पूरी तरह से तकनीकी कौशल, फोरेंसिक विश्लेषण और तीव्र प्रतिक्रिया (रैपिड रेस्पांस) पर केंद्रित होगी।



स्वाट साइबर टीम की विशेषज्ञता:



इस टीम में साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ, एथिकल हैकर्स, वित्तीय लेनदेन विश्लेषक और विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन्हें जटिल डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने और उनका विश्लेषण करने के लिए नवीनतम साफ्टवेयर और टूल्स से लैस किया जाएगा। बड़े और संगठित साइबर अपराधाें की सूचना मिलते ही यह टीम तत्काल डेटा ट्रैक करना शुरू कर देगी, जिससे अपराधियों को पैसे निकालने या सबूत नष्ट करने का मौका कम मिलेगा।