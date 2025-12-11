बस्ती जिले में सेक्स रैकेट आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल, लगेगा गैंग्सटर; आए थे सफेदपोश संरक्षणदाताओं के नाम

जागरण संवाददाता, बस्ती। हर्रैया कस्बे में उजागर हुए हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है। इसके साथ ही, इस पूरे गिरोह को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए, सभी आरोपितों पर अब गैंग्सटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इस संवेदनशील मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है। विस्तृत जांच और ठोस सबूतों के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट घटना के 60 दिन के भीतर दाखिल कर दी गई है। आरोपितों पर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत चार माह पूर्व केस दर्ज किया गया था।



संगठित गिरोह पर गैंग्सटर का प्रहार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह केवल एक सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित और संगठित गिरोह था जो लंबे समय से क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह ने अवैध कमाई से संपत्तियां भी अर्जित की हैं।

पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े सभी आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर एक्ट लगने का सीधा अर्थ है कि इन आरोपितों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां जल्द ही कुर्क (जब्त) की जाएगी। इस एक्ट के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे आरोपितों का जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा। संगठित अपराध करने वाले गिरोहों को ध्वस्त करने के लिए पुलिस का सबसे सख्त कानूनी कदम होता है।