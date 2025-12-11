बस्ती जिले में सेक्स रैकेट आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल, लगेगा गैंग्सटर; आए थे सफेदपोश संरक्षणदाताओं के नाम
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सेक्स रैकेट के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। हर्रैया कस्बे में उजागर हुए हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है। इसके साथ ही, इस पूरे गिरोह को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए, सभी आरोपितों पर अब गैंग्सटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इस संवेदनशील मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है। विस्तृत जांच और ठोस सबूतों के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट घटना के 60 दिन के भीतर दाखिल कर दी गई है। आरोपितों पर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत चार माह पूर्व केस दर्ज किया गया था।
संगठित गिरोह पर गैंग्सटर का प्रहार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह केवल एक सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित और संगठित गिरोह था जो लंबे समय से क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह ने अवैध कमाई से संपत्तियां भी अर्जित की हैं।
पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े सभी आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर एक्ट लगने का सीधा अर्थ है कि इन आरोपितों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां जल्द ही कुर्क (जब्त) की जाएगी। इस एक्ट के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे आरोपितों का जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा। संगठित अपराध करने वाले गिरोहों को ध्वस्त करने के लिए पुलिस का सबसे सख्त कानूनी कदम होता है।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में नहीं मिल रहा 70 हजार मतदाताओं का ठिकाना, 58 हजार मृतक आए सामने
मामला और कार्रवाई
यह रैकेट 19 अगस्त 2025 को तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने हर्रैया कस्बे के महूघाट चौराहे के पास में हाइवे पर एक होटल में पर छापा मारा और कई लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस ने इस रैकेट से मुक्त कराई गई पीड़िताओं को सुरक्षित उनके स्वजन को दे दिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुकेश शर्मा पुत्र रामविलास निवासी व थाना छपिया जनपद गोंडा, मिथुन गौतम पुत्र राजकुमार निवासी थाना नवाबगंज, बहराइच व सेक्स रैकेट संचालक राहुल यादव पुत्र राम शंकर यादव निवासी वाल्टरगंज कस्बा शामिल थे।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा न जाए। गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके जरिए न सिर्फ इन्हें सजा दिलाएंगे, बल्कि इनकी अवैध संपत्ति को भी सरकार के अधीन लाएंगे, ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके।
: स्वर्णिमा सिंह, सीओ हर्रैया, बस्ती
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।