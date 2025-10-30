बस्ती में हादसा: बस ने स्कूली वैन को मारी टक्कर, कई छात्र घायल
बस्ती में एक तेज रफ्तार बस ने एक स्कूली वैन को टक्कर मार दी, जिससे आठ छात्र घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। कलवारी के लिटिल फ्लावर स्कूल के पास गुरुवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार निजी बस के चालक ने एक स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण स्कूली वैन में सवार आठ छात्र घायल हो गए। घायलों में तीन छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक निजी स्कूल की वैन छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी। अभी स्कूल के 100 मीटर पहले बस को रोककर छात्रों को उतारा जा रहा था। गोरखपुर के धुरियापार से वाया धनघटा -कलवारी लखनऊ की ओर जाने वाली निजी बस ने स्कूली वैन को पीछे साइड से टक्कर मार दिया जिसमें बस में बैठे आठ बच्चे घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि निजी बस चालक ने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए स्कूली वैन को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूली वैन का दाहिनी ओर पीछे का हिस्सा पिचक गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।
उन्होंने वैन में फंसे घायल छात्रों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुचे एसओ गजेंद्र प्रताप सिंह ने घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल तीन छात्रों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार छात्रों को सिर, हाथ,सीने और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि शेष पांच बच्चों को मामूली चोटें लगी हैं।
दुर्घटना के बाद बस को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में निजी बस चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तारी को लेकर भारी गुस्सा देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। स्कूल बस में सवार अंशु अनामिका, श्रेयजल, श्रृष्टि, खुशी,पल्लवी,अंशू, सलोनी को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। जहां पर मौके चिकित्सक ने होने से वार्ड ब्वाय ने प्राथमिक उपचार करने पर सलोनी,अंशु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
