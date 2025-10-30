बस्ती में हादसा: बस ने स्कूली वैन को मारी टक्कर, कई छात्र घायल

जागरण संवाददाता, बस्ती। कलवारी के लिटिल फ्लावर स्कूल के पास गुरुवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार निजी बस के चालक ने एक स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण स्कूली वैन में सवार आठ छात्र घायल हो गए। घायलों में तीन छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक निजी स्कूल की वैन छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी। अभी स्कूल के 100 मीटर पहले बस को रोककर छात्रों को उतारा जा रहा था। गोरखपुर के धुरियापार से वाया धनघटा -कलवारी लखनऊ की ओर जाने वाली निजी बस ने स्कूली वैन को पीछे साइड से टक्कर मार दिया जिसमें बस में बैठे आठ बच्चे घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि निजी बस चालक ने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए स्कूली वैन को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूली वैन का दाहिनी ओर पीछे का हिस्सा पिचक गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।