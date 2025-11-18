बस्ती में युवती से दुष्कर्म के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर किया पोस्ट, मची सनसनी

जागरण संवाददाता, बस्ती। एक युवती के साथ दुष्कर्म का जघन्य कृत्य का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज का उसका मेडिकल परीक्षण करा कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

स्टेशन अफसर का दावा है कि अगले 24 घंटे में आरोपति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना नगर थाना क्षेत्र में हुई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपित दिल्ली में उसका पड़ोसी था। वहां पर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया।

इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। गांव पर आने के बाद उसने एक सप्ताह पूर्व ने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया और वीडिया को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।