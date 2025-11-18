बस्ती में युवती से दुष्कर्म के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर किया पोस्ट, मची सनसनी
बस्ती में एक युवती के साथ दुष्कर्म का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी, जो दिल्ली में उसका पड़ोसी था, ने नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। बाद में उसने वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। एक युवती के साथ दुष्कर्म का जघन्य कृत्य का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज का उसका मेडिकल परीक्षण करा कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
स्टेशन अफसर का दावा है कि अगले 24 घंटे में आरोपति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना नगर थाना क्षेत्र में हुई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपित दिल्ली में उसका पड़ोसी था। वहां पर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया।
इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। गांव पर आने के बाद उसने एक सप्ताह पूर्व ने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया और वीडिया को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।
एसओ विश्वमोहन राय ने बताया कि आरोपित लालगंज क्षेत्र के मधवापुर निवासी कन्हैया पुत्र राधेश्याम का सुराग मिल गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा है। इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।
एक अत्यंत संवेदनशील और घृणित अपराध है। वीडियो को जड़ से हटाने की कार्रवाई की गई है। साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़िता को आवश्यक सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।
