Basti News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! शहर के इन इलाकों में ठप रहेगी विद्युत आपूर्ति

जागरण संवाददाता, बस्ती। उपखंड अधिकारी प्रथम प्रभाकर कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र गिदही अंतर्गत अस्पताल चौराहे से दक्षिण दरवाजा मार्ग पर आरडीएसएस योजना से कार्य कराए जाने के चलते मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आपूर्ति ठप रहेगी।