    Basti News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! शहर के इन इलाकों में ठप रहेगी विद्युत आपूर्ति

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:52 AM (IST)

    बस्ती शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। शहर के कुछ इलाकों में आवश्यक रखरखाव के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार जर्जर तार बदले जाने के कारण आज विद्युत आपूर्ति को बाधित किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। उपखंड अधिकारी प्रथम प्रभाकर कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र गिदही अंतर्गत अस्पताल चौराहे से दक्षिण दरवाजा मार्ग पर आरडीएसएस योजना से कार्य कराए जाने के चलते मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आपूर्ति ठप रहेगी।

    इसी क्रम में उपखंड अधिकारी अमहट आशुतोष कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र बड़ेवन से निर्गत हवेलिया फीडर में जर्जर तार बदले जाने के कारण सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी।

