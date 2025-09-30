बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के मूडघाट इलाके में शनिवार दोपहर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश पर अपहरण समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई कर रही है।

जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।कोतवाली थाना क्षेत्र के मूडघाट इलाके में शनिवार दोपहर में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश पर अपहरण समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं और उस पर 25 हजार का इनाम घोषित था।

पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित इनामी बदमाश सिद्धार्थनगर निवासी भानु प्रताप मूडघाट के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और एसओजी ने क्षेत्र की घेराबंदी शुरू कर दी।

पुलिस के रोकने पर बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह ज़मीन पर गिर गया।

गोली लगने के बाद पुलिस ने तत्काल बदमाश को काबू कर लिया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने फौरन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बदमाश के पास से एक अवैध पिस्तौल कुछ कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं।