UP के इस जिले में रात 10 बजे के बाद मैरिज हाल में DJ बजाना पड़ेगा भारी, जारी हुई अंतिम चेतावनी

जागरण संवाददाता, बस्ती। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, पुलिस प्रशासन ने देर रात मैरिज हाल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने वाले आयोजकों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। यह कदम रात 10 बजे के बाद ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है, जो कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों पर आधारित है।

पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी मैरिज हाल, बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन के संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे के बाद डीजे या किसी भी प्रकार का उच्च-ध्वनि वाला म्यूजिक सिस्टम न बजाया जाए। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर, न केवल कार्यक्रम के आयोजक बल्कि मैरिज हाल के संचालक को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मानक का उल्लंघन पाए जाने पर डीजे उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। बार-बार उल्लंघन करने पर मैरिज हाल स्वामी पर केस दर्ज कर उसके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि शादी-विवाह की सीजन शुरु होते ही पिछले कुछ हफ्तों में, विभिन्न रिहायशी इलाकों से देर रात तक डीजे की तेज आवाज के कारण बुजुर्गों, छात्रों और बीमार व्यक्तियों को हो रही असुविधा की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पुलिस प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इसके लिए सीओ सिटी को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और संबंधित बीट अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मैरिज हालों की निगरानी बढ़ा दें और रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें।