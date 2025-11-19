यूपी के इस जिले में झटपट पोर्टल के आंकड़े बता रहे समय से नहीं मिल रहा कनेक्शन, नहीं हो रही सुनवाई
बस्ती जिले में विद्युत विभाग के झटपट पोर्टल पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद भी उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार कई आवेदन लंबित हैं और मीटर लगाने में देरी हो रही है। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता के कारण भी परेशानी हो रही है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। विद्युत विभाग में झटपट पोर्टल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता है। विभाग मानता है कि पोर्टल पर आवेदन करने के सात दिन के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन निर्गत कर दिया जाता है। लेकिन विभागीय आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे की अधिकारी इस पोर्टल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
पावर कारपोरेशन चेयरमैन की 10 नवंबर को हुई समीक्षा में 85 ऐसे कनेक्शन निर्गत हुए जो अपनी समयावधि पूरा कर लिए अर्थात विभागीय समय का पालन नहीं किया गया।
मीटर निर्गत करने में भी विभाग पीछे हैं। 1452 आवेदन ऐसे हैं जिन पर विभाग ने समय से मीटर नहीं लगाए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि 971 कनेक्शन समय से निर्गत किए गए हैं, जबकि 800 मीटर कनेक्शनों पर निर्धारित समय से लगा दिए गए हैं। विभागीय आंकड़ों में 3308 आवेदन लंबित हैं जबकि 1537 आवेदन अपने निर्धारित समय को पूरा कर चुके हैं।
यह ताे केवल विभागीय आंकड़े हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई। कितने आवेदक ऐसे हैं जो आवेदन देकर विभागीय मकड़झाल में उलझे हैं। एक प्रकरण में अधिकारी यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि यह आवेदन किसके क्षेत्र में हैँ। यदि उपभोक्ता अवर अभियंता स्तर से सही रिपोर्ट लगवा भी लिया तो कनेक्शन जोड़वाने के लिए लाइनमैन की परिक्रमा लगानी मजबूरी है।
बिना स्मार्ट मीटर के नए कनेक्शन निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। इसकी आड़ में उपभोक्ता मीटर लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। विद्युत वितरण खंड रुधौली के अधिशासी अभियंता अरुण पांडेय ने बताया कि किसी भी आवेदन पर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लगानी होती है। कई बार सही प्रपत्र न भरने के कारण भी आवेदन अस्वीकृत हो जाता है।
नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है इसकी चेकिंग प्रक्रिया भी एक सिस्टम के तहत होती है। जिस कारण भी कहीं कनेक्शन के बाद तत्काल स्मार्ट मीटर नहीं लग पाता है। अवर अभियंताओं को पहले ही निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए कोई परेशानी न होने पाए। अधिशासी अभियंता ग्रामीण खंड सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया कि विजय कुमार प्रकरण में स्वामित्व प्रमाण पत्र व बीएल फार्म नहीं मिला है।
प्रकरण एक
डिडौआ के अमित कुमार ने शहरी आवेदन के लिए आवेदन किया है। महर्षि स्कूल के निकट मकान तक विद्युत उपकेंद्र बड़ेवन की आपूर्ति आती है। इसके लिए अवर अभियंता बड़ेवन पंकज कुमार से कई बार इन्होंने संपर्क किया। फिलहाल कनेक्शन निर्गत नहीं किया गया है।
प्रकरण दो
विद्युत उपकेंद्र दुबौलिया अंतर्गत बभनपुरा गांव के इंद्रदेव मिश्र ने सिंचाई के लिए कनेक्शन मांग रहे हैं। आनलाइन आवेदन कर रखा है। 20 दिन से ऊपर हो गए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मजबूरन उपकेंद्र के चक्कर लगा रहे हैं।
प्रकरण तीन
विजय कुमार के नाम से एक घरेलू तथा एक वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया। 21 दिन के बाद विभागीय पोर्टल पर क्वैरी लिखकर आवेदन झूल रहा है।
