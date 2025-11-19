यूपी के इस जिले में झटपट पोर्टल के आंकड़े बता रहे समय से नहीं मिल रहा कनेक्शन, नहीं हो रही सुनवाई

जागरण संवाददाता, बस्ती। विद्युत विभाग में झटपट पोर्टल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता है। विभाग मानता है कि पोर्टल पर आवेदन करने के सात दिन के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन निर्गत कर दिया जाता है। लेकिन विभागीय आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे की अधिकारी इस पोर्टल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

पावर कारपोरेशन चेयरमैन की 10 नवंबर को हुई समीक्षा में 85 ऐसे कनेक्शन निर्गत हुए जो अपनी समयावधि पूरा कर लिए अर्थात विभागीय समय का पालन नहीं किया गया।

मीटर निर्गत करने में भी विभाग पीछे हैं। 1452 आवेदन ऐसे हैं जिन पर विभाग ने समय से मीटर नहीं लगाए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि 971 कनेक्शन समय से निर्गत किए गए हैं, जबकि 800 मीटर कनेक्शनों पर निर्धारित समय से लगा दिए गए हैं। विभागीय आंकड़ों में 3308 आवेदन लंबित हैं जबकि 1537 आवेदन अपने निर्धारित समय को पूरा कर चुके हैं।

यह ताे केवल विभागीय आंकड़े हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई। कितने आवेदक ऐसे हैं जो आवेदन देकर विभागीय मकड़झाल में उलझे हैं। एक प्रकरण में अधिकारी यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि यह आवेदन किसके क्षेत्र में हैँ। यदि उपभोक्ता अवर अभियंता स्तर से सही रिपोर्ट लगवा भी लिया तो कनेक्शन जोड़वाने के लिए लाइनमैन की परिक्रमा लगानी मजबूरी है।

बिना स्मार्ट मीटर के नए कनेक्शन निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। इसकी आड़ में उपभोक्ता मीटर लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। विद्युत वितरण खंड रुधौली के अधिशासी अभियंता अरुण पांडेय ने बताया कि किसी भी आवेदन पर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लगानी होती है। कई बार सही प्रपत्र न भरने के कारण भी आवेदन अस्वीकृत हो जाता है।