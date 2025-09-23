सार्वजनिक छुट्टी और रविवार को प्रीपेड मीटर वालों के यहां नहीं आएगी बिजली? UPPCL का नया आदेश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बस्ती में स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड से प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया है। उपभोक्ताओं को SMS के जरिए सूचना दी जा रही है। रविवार और छुट्टियों में कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। बकाया होने पर रिचार्ज से कुछ राशि काटी जाएगी। बैलेंस खत्म होने पर इमरजेंसी क्रेडिट भी मिलेगा। यह सुविधा स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए है।

जागरण संवाददाता, बस्ती। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड से प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया है। सभी स्मार्ट मीटर पहले पोस्टपेड श्रेणी में लगाए गए थे, जिन्हें अब प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

उपभोक्ताओं को इस बदलाव की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जा रही है। पावर कारपोरेशन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी सार्वजनिक अवकाश और रविवार को प्रीपेड कनेक्शन की कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिचार्ज के 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य बैलेंस होने पर तीन बार एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता का 10 हजार रुपये का बकाया है, तो उसके रिचार्ज से 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, जिससे पूर्व का भुगतान विभाग को प्राप्त होगा।

बस्ती जोन में कुल 8,67,562 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,2769 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। बस्ती जनपद में 3,33,892 उपभोक्ताओं में से 41,848 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

स्मार्ट मीटर की स्थापना के समय ये सभी पोस्टपेड श्रेणी में थे, लेकिन अब इन्हें प्रीपेड श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश और रविवार को कनेक्शन न काटने की व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि इन दिनों विद्युत विभाग के कार्यालयों में छुट्टी होने के कारण उपभोक्ता समय पर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि, यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए नहीं है जिनके घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। उनके लिए बिजली की जांच के दौरान बिल बकाए में कटौती की जा सकती है।