Basti News: मंगेतर ने दुष्कर्म कर शादी से किया इनकार, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि सगाई के बाद उसके मंगेतर ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर शादी से इनकार कर दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी अभिमन्यु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी।
जागरण संवाददाता, बभनान, बस्ती। संगाई होने के बाद घूमने के बहाने अपने मंगेतर को घर के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इन्कार कर दिया। गौर पुलिस ने कोर्ट आदेश पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
गौर क्षेत्र के एक गांव निवासिनी ने आरोप लगाया है। उसकी पुत्री की शादी अभिमन्यु उर्फ छट्ठी लाल पुत्र केसरी प्रसाद निवासी ग्राम परसिया ,थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा के साथ तय हुई थी । सगाई की रस्म भी पूरी कर ली गई थी। बाद में दोनों परिवारों में जरिए मोबाइल बातचीत भी शुरू हो गई।
इसी बीच दो जुलाई को को अभिमन्यु उर्फ छट्ठीलाल ने फोन किया कि वह उसके घर आ रहा है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पुत्री को टहलाने व बातचीत करने की बात बता कर अपने मोटर पर बैठा कर घर के बाहर लेकर चला गया।
यह भी पढ़ें- फ्लिपकार्ट में करता था नौकरी, फिर जॉब छोड़कर वेयर हाउस में ही की चोरी, धान के खेत से बरामद किए 429850
कुछ समय बाद उसकी पुत्री को वापस लाकर उसके घर के निकट सडक पर छोड़कर वापस लौट गया। बाद में उसकी पुत्री ने बताया कि अभिमन्यु उर्फ छट्ठीलाल ने उसे सुनसान बाग के झाडी में ले जाकर उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाया और कहा कि यदि यह बात अपने घर वालों को बता दोगी तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा।
यह बात सुनकर कई दिन तक उसका परिवार सदमे में था। चार-पांच दिन बाद जब अभिमन्यु उर्फ छट्ठीलाल से संपर्क किया तो उन्होंने विवाह करने से इन्कार कर दिया। कोतवाल परमाशंकर यादव ने बताया कि यह मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।