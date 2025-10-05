फ्लिपकार्ट में करता था नौकरी, फिर जॉब छोड़कर वेयर हाउस में ही की चोरी, धान के खेत से बरामद किए 429850

बस्ती पुलिस ने फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए 429850 रुपये भी बरामद किए हैं। आरोपी पहले फ्लिपकार्ट में ही काम करता था और उसे कंपनी में रुपये रखने की जगह की जानकारी थी। पुलिस टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है।

जागरण संवाददाता,बस्ती । पिछले दिनों फ्लिपकार्ट एजेन्सी के वेयर हाउस में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने रविवार को पर्दाफाश कर दिया। चोरी के आरोपित को छावनी पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में धर दबोचा। उसके पास से चोरी की संपूर्ण धनराशि 4,29,850 रुपये बरामद कर लिए गए हैं।

यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकान्त ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। बताया कि छावनी थाना क्षेत्र के खतमसराय गांव में स्थित फ्लिपकार्ट एजेंसी के वेयरहाउस में 29 सिंतबर को चोरी हो गई थी। खेत से बरामद हुए पैसे छावनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन के बाद थाने पर मुकदमा दर्ज किया था। इस घटना के अनावरण में जुटी पुलिस ने रविवार को दबिश व नाकाबन्दी करते हुए संदलपुर चकमार्ग पर सुबह करीब 10.34 बजे आरोपित विपुल सिंह निवासी गौरियानैन, थाना छावनी पकड़ लिया। उसके पास से चोरी गये 4,29850 (चार लाख उनतीस हजार आठ सौ पचास रुपये ) की बरामदगी हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छावनी पर दर्ज मुकदमे में धारा की और बढोत्तरी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

फ्लिपकार्ट आफिस में ही पहले नौकरी करता था आरोपित गिरफ्तार आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह पहले फ्लिपकार्ट आफिस खतम सराय में ही नौकरी करता था। उसका यह जानकारी थी कि इस कम्पनी में कहां रुपया रखा जाता है। उस कंपनी की एक चाबी उसके पास थी।

उसके वहां से नौकरी छोड़ दिया, मगर वहां के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। 29 सितंबर की रात को उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। रुपये को वह संदलपुर गांव के आकाश सिंह के धान के खेत में हरे रंग की पन्नी में छिपाकर रखा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रकम बरामद कर ली।