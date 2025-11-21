बस्ती: ठंड से बचाव के लिए पालिका प्रशासन ने शुरू किए इंतजाम, इन जगहों पर होगी अलाव की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, बस्ती। रात में ठंड से राहत दिलाने के लिए शीघ्र ही अलाव जलाने की व्यवस्था पालिका प्रशासन की ओर से की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जल्द ही फर्म का चयन होने के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव के इंतजाम किए जाएंगे।

ठंडक शुरु हो गई है। रात में लोग ठिठुरने लगे हैं। लोग ऊनी कपड़े पहन व टोपी लगाकर ही बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव जलाने लगे है। इस ठंड में सबसे ज्यादा दिक्कत उसे हो रही है जो लोग फुटपाथ पर रह रहे है। असहाय भी ठंड में परेशान है।

नगर पालिका हर वर्ष शहर के 20 से 25 जगहों पर अलाव की व्यवस्था करती है। इस वर्ष भी अलाव की व्यवस्था करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु हो गई है। फर्म का चयन होते ही, अलाव जगह-जगह जलाएं जाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कहा कि नगर पालिका अलाव जलाने की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू कराने जा रही है।