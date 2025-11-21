बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 23 से 26 नवंबर तक रहेगा डायवर्जन, ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के कारण बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। गोरखपुर और लखनऊ से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। इसी क्रम में बस्ती पुलिस प्रशासन ने बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर यातायात प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 23 नवंबर की रात से इस मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह डायवर्जन 26 की रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।
23 नवंबर की रात 11 बजे से लागू होगी रोक
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम और वीवीआईपीमूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और यातायात को सुगम बनाने के लिए 23 नवंबर की रात 11 बजे से रूटडायवर्जन लागू कर दिया जाएगा, जो 26 नवंबर की रात 8 बजे तक (अथवा कार्यक्रम और भीड़ की समाप्ति तक) प्रभावी रहेगा। इस दौरान अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों (ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि) को फोरलेन पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
यह रहेगा वैकल्पिक रूट प्लान
प्रशासन ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों का नक्शा तैयार किया है। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहन को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से डायवर्ट किया जाएगा। लखनऊ से गोरखपुर आने वाले वाहन को लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को अयोध्या-बस्ती फोरलेन पर नहीं आने दिया जाएगा।
इन वाहनों को बाराबंकी से ही डायवर्ट कर सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और पूर्वांचलएक्सप्रेस-वे के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। गोंडा और बहराइच की तरफ से अयोध्या आने वाले भारी वाहनों को भी शहर के बाहर रोका जाएगा और मनकापुर व अन्य वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
- प्रभावित मार्ग: बस्ती-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग
- प्रतिबंधित वाहन: ट्रक, बस, डीसीएम, ट्रैक्टर और अन्य भारी मालवाहक
- वैकल्पिक मार्ग: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाया लिंक एक्सप्रेसगोरखपुर
हल्के वाहनों पर भी हो सकता है असर
अभी रोक मुख्य रूप से भारी वाहनों के लिए है, लेकिन एसपी ने स्पष्ट किया है कि 25 नवंबर को कार्यक्रम के दौरान आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया हल्के वाहनों (कार, जीप) को भी अस्थाई रूप से डायवर्ट किया जा सकता है या उन्हें सर्विस लेन से गुजारा जा सकता है। एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
सभी ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे डायवर्जनप्लान का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें। हाईवे पर जगह-जगह बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि कोई भी भारी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर सके।
