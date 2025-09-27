बस्ती मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टली बड़ी दुर्घटना
बस्ती मेडिकल कॉलेज के ओपेक हॉस्पिटल कैली में शनिवार सुबह पीआईसीयू वार्ड के पास बिजली कंट्रोलर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वार्ड में तैनात कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाना शुरू किया। सुरक्षाकर्मी ने डंडे मारकर तार तोड़ दिए जिससे बिजली सप्लाई बंद हो गई। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को बैटरी पर कन्वर्ट किया और नवजातों की सुरक्षित की।
जागरण संवाददाता सोनूपार, बस्ती। मेडिकल काॅलेज कैली के पीआईसीयू वार्ड व ओपीडी के बीच लगे बिजली कंट्रोलर बाक्स में अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपट तेजी से उठते देख तैनात कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।
मौके डा. शरद, स्टाफ शैलेंद्र कुमार, सुरक्षा कर्मी रविंद्र कुमार व पिकू इंचार्ज सर्वेश शुक्ल, आपरेटर रमेश कुमार ने मिलकर समय रहते आग पर काबू लिया। बड़ी घटना होने से बच गई।
पिकू वार्ड में लगे वेंटिलेटर, सीपैप मशीन काे इन्वर्टर बैटरी पर कन्वर्ट किया गया। वार्ड में भर्ती नवजातों को मॉनिटरिंग की गई। सभी नवजात शिशु सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
उप प्रधानाचार्य डा. अनिल यादव ने बताया कि आग पर नियत्रंण कर लिया गया है। सावधानी बरतने से बड़ी घटना होने से रोका जा सका हे। अब स्थिति सामान्य हाे गई है।
