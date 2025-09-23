बस्ती में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित, चार संचालकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, बस्ती। पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष एवं डीएम रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 34 मामलों पर चर्चा की गई।

सदस्यों ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित करने और चार संचालकों को नोटिस जारी करने की स्वीकृति दी। अवैध लिंग परीक्षण पर नियंत्रण के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

नए पंजीकरण के लिए पांच अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें तीन फाइलों पर सहमति बनी। डीएम ने कहा कि पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदकों को आवश्यक प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है।

समिति अध्यक्ष ने सभी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिले में कुल 119 अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं। बैठक में विभिन्न चिकित्सकों और अधिकारियों ने भाग लिया।