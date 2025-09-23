Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित, चार संचालकों को नोटिस

    By brajeshp k pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:49 PM (IST)

    बस्ती में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में अवैध लिंग परीक्षण पर नियंत्रण के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित किया गया और चार को नोटिस जारी किए गए। नए पंजीकरण के लिए आए आवेदनों पर भी विचार किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित, चार संचालकों को नोटिस।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष एवं डीएम रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 34 मामलों पर चर्चा की गई।

    सदस्यों ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निलंबित करने और चार संचालकों को नोटिस जारी करने की स्वीकृति दी। अवैध लिंग परीक्षण पर नियंत्रण के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

    नए पंजीकरण के लिए पांच अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें तीन फाइलों पर सहमति बनी। डीएम ने कहा कि पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदकों को आवश्यक प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है।

    समिति अध्यक्ष ने सभी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिले में कुल 119 अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं। बैठक में विभिन्न चिकित्सकों और अधिकारियों ने भाग लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें