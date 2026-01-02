नए साल में मिला तोहफा, 3.50 रुपये सस्ती हो गई सीएनजी
ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों को नये वर्ष में तोहफा मिला है। प्रति किग्रा साढ़े तीन रुपये गैस सस्ता हो गया है। पहले जहां 94 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों को नये वर्ष में तोहफा मिला है। प्रति किग्रा साढ़े तीन रुपये गैस सस्ता हो गया है। पहले जहां 94 रुपये प्रति किग्रा गैस की बिक्री पंप से हो रही थी, वहीं अब यह घटकर 90.50 रुपये प्रति किग्रा हो गया है। एक जनवरी से इसे सभी सीएनजी पंपों पर लागू कर दिया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तय किया है कि सीएनजी और घरेलू उपभोक्ताओं से दूरी की परवाह किए बिना समान रूप से जोन-एक का कम टैरिफ लिया जाए। वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ के विजन पर क्षेत्रीय असमानता को कम करने के दृष्टिकोण से नए टैरिफ ढांचा को एक जनवरी से लागू कर दिया गया है।
जिसके तहत सीएनजी में 3.50 रुपये तथा पीएनजी में 2.50 रुपये प्रति एससीएम दर में कमी की गई है। नए वर्ष के पहले दिन से इसे लागू कर दिया गया है। टोरेंटो गैस कंपनी जनपद में सीएनजी, पीएनजी गैस की आपूर्ति करती है। दस स्टेशनों के माध्यम से वाहनों को ईंधन आपूर्ति हो रही है।
कंपनी से जुड़े शिवम पाल ने कहा कि सीएनजी ईंधन प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों को नए साल का ताेहफा भारत सरकार ने दिया है। अब कम पैसे खर्च कर वाहन स्वामी अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसी के साथ पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) प्रयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ढ़ाई रुपये प्रति एससीएम कम दम पर गैस उपलब्ध होगा। इससे खाना बनाना अब सस्ता होगा।
