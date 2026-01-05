बस्ती में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR
बस्ती के सोनहा क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर देवराज समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। सोनहा पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक नामजद समेत चार के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
19 वर्षीय पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि सोनहा क्षेत्र के एक गांव में आठ जून 2025 को रात में तकरीबन आठ बजे वह अपने घर मे अकेले खाना बना रही थी, तभी देवराज निवासी करौता थाना सोनहा अपने तीन अन्य साथियों के साथ घर में घुस आया।
धमकी देकर उसने व उसके साथियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और कहीं मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
अदालत के आदेश पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक द्वारिका प्रसाद चौधरी ने बताया कि अदालत के आदेश पर दर्ज केस में पीड़िता का अदालत में पहले बयान कराया जाएगा, उसके साथ मेडिकल परीक्षण कराकर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।