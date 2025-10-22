बस्ती में थार से स्कॉर्पियो सवार युवकों पर फायरिंग, अपहरण का प्रयास

जागरण संवाददाता, नगर बाजार, बस्ती। बेलाड़ी चौराहा स्थित मरवटिया बाबू रोड पर मंगलवार को अपहरण के प्रयास और फायरिंग की घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रहा कि घटना में किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर पहुंचे थानेदार विश्व मोहन राय और सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में पुलिस देर रात तक मामले की जांच-पड़ताल करती रही।

नगर थाना क्षेत्र के बेलाड़ी गांव के कुछ लोग थार गाड़ी पर सवार होकर स्कॉर्पियो पर सवार इसी थाना क्षेत्र के बकैनिया द्वीप निवासी तीन युवकों का पीछा कर रहे थे। अभी वह बस्ती-आंबेडकर नगर मार्ग पर बेलाड़ी चौराहा स्थित मरवटिया बाबू रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर थार पर सवार लोगों ने तीनों युवकों को दौड़ा कर पकड़ना चाहा लेकिन वह शोर मचा कर भागने लगे।