बस्ती में थार से स्कॉर्पियो सवार युवकों पर फायरिंग, अपहरण का प्रयास
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में थार जीप से जा रहे युवकों पर स्कॉर्पियो सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हमलावरों ने अपहरण का प्रयास भी किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, नगर बाजार, बस्ती। बेलाड़ी चौराहा स्थित मरवटिया बाबू रोड पर मंगलवार को अपहरण के प्रयास और फायरिंग की घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रहा कि घटना में किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर पहुंचे थानेदार विश्व मोहन राय और सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में पुलिस देर रात तक मामले की जांच-पड़ताल करती रही।
नगर थाना क्षेत्र के बेलाड़ी गांव के कुछ लोग थार गाड़ी पर सवार होकर स्कॉर्पियो पर सवार इसी थाना क्षेत्र के बकैनिया द्वीप निवासी तीन युवकों का पीछा कर रहे थे। अभी वह बस्ती-आंबेडकर नगर मार्ग पर बेलाड़ी चौराहा स्थित मरवटिया बाबू रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर थार पर सवार लोगों ने तीनों युवकों को दौड़ा कर पकड़ना चाहा लेकिन वह शोर मचा कर भागने लगे।
इसी बीच बदमाशों ने फायरिंग भी कर दिया लेकिन गनीमत रहा कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच-पड़ताल शुरू कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में थार गाड़ी से स्कॉर्पियो का पीछा और कुछ युवकों को भागते देखा जा रहा है।
पुलिस फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर रही है और संभावित जगहों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। घटना के पीछे कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान हुआ विवाद माना जा रहा है।
एसएचओ विश्व मोहन राय ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और सीसीटीवी फुटेज से जांच की जा रही है। उन्होंने गोली चलने की घटना से इंकार किया और बताया कि तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
