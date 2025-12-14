बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, वन विभाग को मिली 18.84 हेक्टेयर भूमि

जागरण संवाददाता, बस्ती। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के दौरान सड़क किनारे वन विभाग की भूमि के बदले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विभाग को दो स्थानों पर पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। इन दोनों स्थानों पर वन विभाग की ओर से पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही उन्हें सुरक्षित व संरक्षित करने के उपाय भी किए जाएंगे।

बस्ती-डुमरियांगज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण के कार्य का रास्ता साफ हो गया है। वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच फंसे भूमि विवाद को दूर कर लिया गया है। मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण में वन विभाग की भूमि आने से कार्य अवरुद्ध हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को इसके बदले कप्तानगंज रेंज में दो स्थानों पर कुल 18.84 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है।