    बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, वन विभाग को मिली 18.84 हेक्टेयर भूमि

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। वन विभाग को 18.84 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जिससे सड़क के विस्तार का कार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    बस्ती-डुमरियागंज मार्ग l जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के दौरान सड़क किनारे वन विभाग की भूमि के बदले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विभाग को दो स्थानों पर पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। इन दोनों स्थानों पर वन विभाग की ओर से पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही उन्हें सुरक्षित व संरक्षित करने के उपाय भी किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती-डुमरियांगज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण के कार्य का रास्ता साफ हो गया है। वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच फंसे भूमि विवाद को दूर कर लिया गया है। मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण में वन विभाग की भूमि आने से कार्य अवरुद्ध हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को इसके बदले कप्तानगंज रेंज में दो स्थानों पर कुल 18.84 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है।

    इनमें बैजीपुर गांव में 14.734 तो साहूपार कोहरसा में 4.106 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सदर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि बस्ती-डुरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान सड़क किनारे 661 पेड़ों को अब तक काटा जा चुका। अभी भी 1,288 पेड़ काटे जाने बाकी हैं।

    प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग डा. शिरीन ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से कप्तानगंज रेंज में दो स्थानों पर जो भूमि उपलब्ध कराई गई है, वह बेहतर व सड़क किनारे है। इन पर पौधारोपण की कार्ययोजना बनाई जाएगी। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर सभी पेड़ों की कटान के बाद जो धनराशि पीडब्ल्यूडी देगा, उसे सरकार के कैंपा फंड में जमा किया जाएगा।