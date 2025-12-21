हथियारों की धाक हुई कम, शस्त्र लाइसेंस से लोगों का हो रहा मोहभंग

स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। एक दौर था जब कंधे पर बंदूक या कमर में पिस्टल टांगना रसूख और शान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब समय बदल रहा है। कभी हथियारों के लाइसेंस के लिए सिफारिशें लगवाने वाले लोग अब शस्त्र लाइसेंस से किनारा कर रहे हैं।

जिला प्रशासन के आंकड़ों और हालिया आवेदनों की स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट है कि नए लाइसेंस बनवाने के प्रति उत्साह में भारी गिरावट आई है, वहीं पुराने लाइसेंस धारक भी अब शस्त्र सरेंडर करने की राह चुन रहे हैं। नवीनीकरण शुल्क की वजह से यह अब महंगा साबित हो रहा है।

यही कारण है कि उम्रदराज अवस्था में पहुंचने वाले लोग अब शस्त्र लाइसेंस का विरासतन स्थानांतरण न कर इसे निरस्त कराने के लिए आवेदन दे रहे हैं। शस्त्रों से मोहभंग के पीछे कई ठोस कारण हैं, मसलन नियमों की सख्ती से अब शस्त्र लाइसेंस मिलना कोई आसान प्रक्रिया नहीं रह गई है।

आपराधिक रिकार्ड की जांच से लेकर फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग तक, मानक बेहद कड़े कर दिए गए हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में लाइसेंस फीस और नवीनीकरण शुल्क में कई गुना वृद्धि की है। साथ ही, कारतूसों की बढ़ती कीमत और हथियारों के रखरखाव का खर्च मध्यम वर्ग की जेब पर भारी पड़ रहा है।

अब फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ फोटो डालना कूल नहीं, बल्कि खतरनाक'' साबित हो रहा है। पुलिस द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई ने भी शौकीनो के उत्साह को कम किया है। शादी-ब्याह और उत्सवों में हर्ष फायरिंग पर लगी पूर्ण रोक और सख्त कानूनी सजा के प्रावधानों ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन का रास्ता बंद कर दिया है।