डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, शिकायतों को गंभीरता से सुनने और समय से निस्तारित करने के निर्देश

जागरण टीम, बस्ती। सभी तहसीलों के सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम ने पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का प्रयास किया गया। रुधौली में जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को एक-एक कर सुना और उनके निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उसका निस्तारण करें। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों से संबंधित मामलों को तत्परता से निस्तारण कराएं। उप जिलाधिकारी मनोज प्रकाश ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 51 मामलें प्राप्त हुए, जिसमें से आठ का मौके पर निस्तारण किया गया। सीएमओ डॉ. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ला, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी ने आदर्श नगर पंचायत रुधौली में स्थापित अस्थाई रैन बसेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरा में ठहरने वाले निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं भानपुर में उपजिलाधिकारी हिमांशु कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुल 25 शिकायतों में से केवल एक शिकायत का निस्तारण किया। ठंड के कारण फरियादियों की संख्या बेहद कम रही। धवाय गांव के टोला चुनवाडीह निवासी विंद्रावती पत्नी रामदास ने शिकायत किया कि उनके ससुर द्वारा गांव के एक व्यक्ति को 85 एयर भूमि का बैनामा किया गया है। क्रेता द्वारा जहां भूमि का बैनामा लिया गया है। वहां कब्जा न करके दबंगई के बल पर पक्की सड़क के किनारे कब्जा कर लिया गया है। इस बारे में वह कई बार शिकायत कर चुकी है।

सोनहा थाना के एक सिपाही द्वारा जबरन दबाव डालकर हर बार सुलह करवा दिया जाता है। पेड़ी गन्ना काटने के बाद खेत खाली करने का आश्वासन दिया गया था। अब गेहूं काटने के बाद भूमि खाली करवाने की बात कही जा रही है। एसडीएम के पूंछने पर हलका दरोगा आदि बगलें झांकने लगे।

मामले में अभी तक 107/116 की भी कार्रवाई न किए जाने की बात सामने आई। करहिया के राम तीरथ व निविया के रामदास ने सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराए जाने की मांग की। इस मौके पर तहसीलदार पंकज कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार पूजा वर्मा, खंड विकास अधिकारी सल्टौआ अनिल कुमार यादव, रामनगर राजेश कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक कुलभूषण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।