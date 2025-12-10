इस्लामिक झंडे को लेकर हिंदूवादी संगठन ने किया बवाल, आधी रात को थाने पर दिया धरना
जागरण संवाददाता, बस्ती। बिरियानी की दुकान में इस्लामिक झंडा को उतारने की बात को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों से मंगलवार की देर रात जम कर बवाल हुआ। घटना अयोध्या फोरलेन के शंकरपुर, छावनी में स्थित बिरयानी की दुकान पर धार्मिक झंडा लगाने और उसे हटाने की मांग को लेकर मंगलवार देर शाम दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देखते ही देखते यह मारपीट में बदल गया। कार्रवाई की बात को लेकर हिंदुवादी संगठन थाने में धरने पर बैठ गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंंग दल के जिलाध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी पुत्र रुद्रनाथ त्रिपाठी की शिकायत पर दुकान संचालक शैलेश यादव, अनुज सिंह व रफीक पर केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
यह था पूरा मामला
बिरयानी की दुकान पर एक इस्लामिक झंडा (सामान्यतः हरा झंडा जिस पर चांद-तारा बना होता है) लगा रखा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हिंदूवादी संगठन ने मंगलवार रात को इस झंडे पर आपत्ति जताई और दुकान मालिक से इसे तुरंत हटाने के लिए कहा। उनका तर्क था कि यह झंडा सार्वजनिक स्थान पर विवाद पैदा कर सकता है। शुरुआत में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। जब दुकान मालिक ने झंडा हटाने से इनकार कर दिया, तो मामला और बिगड़ गया।
बताया जा रहा है कि झंडा हटाने की मांग करने वाले समूह के कुछ लोगों ने कथित तौर पर झंडे को जबरन उतारने की कोशिश की, जिसके बाद दुकान मालिक और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते, यह बहस हाथापाई और मारपीट में बदल गई। दोनों तरफ से लाठी-डंडों का भी इस्तेमाल किए जाने की खबरें हैं। आरोप है कि हिंदूवादी संगठन के जुड़े लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां, मेज आदि तोड़ डाला।
पुलिस का हस्तक्षेप और केस दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह व एसओ जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को तितर-बितर किया। क्षेत्र में अब शांति है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गहन जांच की जा रही है।
मौके पर शांति-व्यवस्था कायम है। मामला मारपीट का पाया गया। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने नहीं आई है। तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सीसी कैमरे फुटेज खंगाल रही है। घटना गहन जांच की जा रही है।
-अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती
