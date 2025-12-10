इस्लामिक झंडे को लेकर हिंदूवादी संगठन ने किया बवाल, आधी रात को थाने पर दिया धरना

जागरण संवाददाता, बस्ती। बिरियानी की दुकान में इस्लामिक झंडा को उतारने की बात को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों से मंगलवार की देर रात जम कर बवाल हुआ। घटना अयोध्या फोरलेन के शंकरपुर, छावनी में स्थित बिरयानी की दुकान पर धार्मिक झंडा लगाने और उसे हटाने की मांग को लेकर मंगलवार देर शाम दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देखते ही देखते यह मारपीट में बदल गया। कार्रवाई की बात को लेकर हिंदुवादी संगठन थाने में धरने पर बैठ गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंंग दल के जिलाध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी पुत्र रुद्रनाथ त्रिपाठी की शिकायत पर दुकान संचालक शैलेश यादव, अनुज सिंह व रफीक पर केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

यह था पूरा मामला

बिरयानी की दुकान पर एक इस्लामिक झंडा (सामान्यतः हरा झंडा जिस पर चांद-तारा बना होता है) लगा रखा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हिंदूवादी संगठन ने मंगलवार रात को इस झंडे पर आपत्ति जताई और दुकान मालिक से इसे तुरंत हटाने के लिए कहा। उनका तर्क था कि यह झंडा सार्वजनिक स्थान पर विवाद पैदा कर सकता है। शुरुआत में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। जब दुकान मालिक ने झंडा हटाने से इनकार कर दिया, तो मामला और बिगड़ गया।