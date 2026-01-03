बस्ती में BJP नेता पर 47 लाख हड़पने पर FIR, बिजनेस के नाम पर रिश्तेदार से लिए 2.28 करोड़, 1.81 करोड़ लौटाए और दी धमकी
बस्ती में भाजपा नेता अनूप खरे और उनके भतीजे दिव्यांशु खरे पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। रिश्तेदार नमन श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि व्यापार में निव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। बड़े प्रोजेक्ट और व्यापार में निवेश के नाम पर रिश्तेदार से 2.28 करोड़ रुपये लेकर 1.81 करोड़ रुपये लौटाने वाले भाजपा नेता अनूप खरे और उनके भतीजे दिव्यांशु खरे के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। रिश्तेदार का आरोप है कि भाजपा नेता रुपये वापस मांगने पर टालते रहे और बाद में सत्ता की हनक दिखाते हुए रुपये देने से मना कर दिया।
बेलवाडाड़ी के रहने वाले नमन श्रीवास्तव ने तहरीर में बताया कि भाजपा नेता अनूप खरे ने व्यापार में ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर विभिन्न किस्तों में कुल दो करोड़ 28 लाख 14 हजार 693 रुपये लिए। ठगे जाने की जानकारी होने पर उसने रुपये वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगे। दबाव व पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भाजपा नेता ने एक करोड़ 81 लाख 11 हजार 498 रुपये ही वापस किए और 47 लाख रुपये हड़प लिया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
कोतवाली पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपित नेता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा अनूप की पत्नी सीमा खरे पार्टी के टिकट पर नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं।
अनूप भी शहर में युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
