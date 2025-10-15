Language
    बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 18 की आधी रात से लागू होगा रूट डायवर्जन, दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव के कारण बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 18 अक्टूबर की रात से रूट डायवर्जन लागू होगा। भारी वाहनों को गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। हल्के वाहनों को भी सर्विस लेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस ने जनता से डायवर्जन प्लान का पालन करने की अपील की है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 18 अक्टूबर की रात 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। यह डायवर्जन मुख्य रूप से भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रभावी होगा। फोरलेन पर वाहनों का यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर की सुबह कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी श्यामकांत ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह कदम उठाया जा रहा है।

    रूट डायवर्जन के दौरान भारी मालवाहक ट्रक, ट्रेलर, डीसीएम, ट्रैक्टर-ट्राली जैसे सभी भारी मालवाहक वाहन गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले को फुटहिया से कलवारी, टांडा-अंबेडकरनगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट कर दिए जाएंगे।

    इसी तरह लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अयोध्या-बस्ती फोरलेन से न जाकर वैकल्पिक मार्ग बाराबंकी-सुल्तानपुर-अम्बेडकरनगर वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए आगे गंतव्य के लिए डायवर्ट किया जाएगा।

    हल्के वाहन पर नहीं रहेगी रोक

    हल्के वाहन कार, बस के आवागमन पर फिलहाल रोक का आदेश नहीं है। लेकिन उन्हें भी फोरलेन के बजाय सर्विस लेन या डायवर्ट किए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें। 18 अक्टूबर की रात से ही मार्ग पर जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न हो।