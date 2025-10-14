यूपी के इस जिले में दिवाली के बाद हटेगा अतिक्रमण, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त होगा अवैध कब्जा
बस्ती शहर में अतिक्रमण की समस्या को दीपावली के बाद दूर करने की योजना है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का फैसला किया है। बुलडोजर से अवैध कब्जे ध्वस्त किए जाएंगे और खर्च भी वसूला जाएगा। नगर पालिका परिषद ने जिला प्रशासन और पुलिस से समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली के बाद व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में नासूर बन चुके अतिक्रमण की समस्या दीपावली बाद दूर होगी। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने पाए, इसका पालन पुलिस विभाग को हर हाल में कराना होगा। दैनिक जागरण ने 13 अक्टूबर के अंक में नासूर बना शहर में अतिक्रमण, होती है अवैध वसूली का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिसपर अधिशासी अधिकारी ने जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया है।
प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दीपावली के बाद अतिक्रमण अभियान चलाए जाएंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे ध्वस्त कराए जाएंगे और इस पर आए खर्चा भी संबंधित व्यक्ति से वसूल होगा।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बस्ती अंगद गुप्ता ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संज्ञान में लाया है कि नगर पालिका परिषद समय-समय पर रोस्टर बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करता रहता है।
उन्होंने शहर में पार्किंग के लिए जिला प्रशासन व जिला पुलिस यातायात से समन्यवय स्थापित करके आवागमन को सुगमता की दृष्टिगत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
इओ ने इस बात से भी जिलाधिकारी को संज्ञानित किया है कि उन्होंने तीन मई 2025 को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्ग संपूर्ण गांधीनगर बाजार में अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया था, इससे पूर्व कई बार अतिक्रमण हटवाया जा चुका है।
उक्त स्थानों पर अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने कोतवाली निरीक्षक को पत्र भी लिखा और कहा कि शासन का निर्देश है कि यदि कहीं अतिक्रमण दोबारा होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस की होगी।
इस मामले में पूछे जाने पर अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने कहा कि कहीं भी अतिक्रमण है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। दोबारा अतिक्रमण न होने पाए, इसे पुलिस को देखना चाहिए। पुलिस विभाग के साथ मिलकर दीपावली के बाद व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वह खुद इसका नेतृत्व करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।