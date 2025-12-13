UP के इस जिले में SIR के साथ पहले दिन बनाए गए 4780 नए मतदाता, 246 मृतक हुए जीवित

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। यदि आप एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष के पूरे हो रहे हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। जिले में यह अभियान शुक्रवार को शुरू हो गया। पहले दिन पूरे जिले में 4780 नए मतदाता जोड़े गए।

एसआइआर में पहले हो चुकी खामियों और मैपिंग प्रक्रिया को दुरुस्त कराने के लिए जगह-जगह कैंप लगाए गए। कुछ टीमें घर-घर तक पहुंची। बूथ लेबर अफसरों ने जो फीडिंग की है, उनका सत्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना द्वारा कराया जा रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य में कोई चूक न रहने पाए।



अब तक रिपोर्ट में 24 हजार 107 मतदाता एएसडीडी सूची से घटे हैं, जबकि 246 मृतक सत्यापन के बाद जीवित हो गए हैं। शनिवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक कुनाल संयुक्त सचिव युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एसआइआर की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद जिले में बूथों का भ्रमण करेंगे। इसके लिए बूथ लेबर अफसरों को अवगत कराया गया है कि वह अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे।

पर्यवेक्षक किसी भी बूथ को चेक कर सकते हैं। बस्ती विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर बरामदे में कैंप लगे थे, जहां सदर एसडीएम शत्रुध्न पाठक ने कर्मियों को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ-साथ फार्म छह भी भरते चलें। नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया जाए। बताया कि नए वर्जन में अब कुछ और फीचर्स जोड़ गए हैं, जो इस अभियान को और भी सरल बनाएंगे। 45 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाताओं का बीएलओ द्वारा दोबारा मैपिंग का सत्यापन कराया जाय।

इसके लिए ऐसे मतदाताओं की सूची नए वर्जन में दिखने लगी है। मतदाता चाहें तो वह आन लाइन फार्म भर सकते हैं, जो बीएलओ के एप में दिखने लगेगा। बताया कि जिनका गणना प्रपत्र एप पर अपलोड नहीं हो सके हैं, इस कार्य को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण किए जाने हैं। सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वह अपने भरे गए गणना पत्रक को क्रमबद्ध तरीके से रख लें और एएसडीडी वाले गणना पत्रक को अलग से छांटकर रख लें।

सभी एएसडीडी यानी अनुपस्थति, स्थानांतरित, मृतक और समानता प्रपत्र पर बीएलओ की आख्या रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए, जिससे पर्यवेक्षक द्वारा मांगे जाने पर वह सहजता से दिखा सकें और जो एएसडीडी सूची में हैं, उनके कारणों का पता चल सके। विकास भवन के निकट सीडीपीओ की टीम भ्रमण करते दिखी। टीम सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेन्द्र नाथ तिवारी से मुलाकात की। सूची दिखाया और पूछा की आप वरिष्ठ हैं, देंखे कोई इसमें चूक तो नहीं है।



सत्यापन में घट रहे एएसडीडी के मतदाता

बीएलओ द्वारा पहले पहले कुछ मतदाता एएसडीडी श्रेणी में शामिल कर लिए गए थे, जिन्हें सत्यापन के बाद अब मूल रूप में परिर्वतन का कार्य किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा अब इन्हें सही श्रेणी में रखने का कार्य चल रहा है। पांच दिन पहले जिले में तीन लाख 43 हजार 266 मतदाता एएसडीडी सूची में शामिल थे, जिनका श्रेणी परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।