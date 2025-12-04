जागरण संवाददाता, बरेली। नो एंट्री में घुसे ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी ट्रैफिक अकमल खान से रिपोर्ट तलब की। उनकी रिपोर्ट के आधार पर टीएसआइ समेत चार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। एसएसपी ने चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, साथ ही दो होमगार्ड व दो पीआरडी के जवान पर कार्रवाई के लिए उनके विभाग से पत्राचार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बारादरी के आशापुरम निवासी सुनीता अग्रवाल की भतीजी की दिल्ली में शादी होनी है। इसके लिए वह बुधवार को श्यामगंज स्थित बैंक शाखा से रुपये व जेवर निकालने पति मुकेश अग्रवाल के साथ स्कूटी से बैंक जा रहीं थीं। स्टेडियम रोड पर एके आइ हास्पिटल के सामने नो-एंट्री में तेज गति से दौड़ते ट्रक ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर लगने के बाद भी चालक ने ब्रेक नहीं लगाए। इससे ट्रक सुनीता को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में उनके पति मुकेश अग्रवाल को चोट लगी, लेकिन सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों को ट्रक को रोककर चालक को पीटा। पुलिस ने किसी तरह से चालक को भीड़ से बचाकर एक अस्पताल में बंद किया और बाद में उसे थाने ले गई। गुस्साए लोगों ने दोनों ओर से रोड जाम कर दिया।

लोगों ने पुलिस पर रुपये लेकर नो एंट्री में ट्रक चलवाने का भी आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख बारादरी के साथ इज्जतनगर, प्रेमनगर और सुभाष नगर पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। घटना के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने पूरे मामले की एसपी ट्रैफिक से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात टीएसआइ सतनाम सिंह, मुख्य आरक्षी सोनू कुमार, महिला मुख्य आरक्षी अंजू रानी, आरक्षी सौरभ, होमगार्ड प्रभू दयाल, रामरतन, पीआरडी मान सिंह और धर्मपाल की लापरवाही मानी।