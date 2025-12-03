बरेली में स्टेडियम रोड पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत
बरेली के स्टेडियम रोड पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। स्टेडियम रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति को चोट लगी है। भीड़ ने ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से उसे बचाया और थाने ले गई।
पुलिस के अनुसार, आशापुरम निवासी सुनीता अग्रवाल अपने पति मुकेश अग्रवाल के साथ बैंक जा रही थी। बताया जा रहा है इनके परिवार में किसी की शादी थी उसी की तैयारी चल रही थी। स्टेडियम रोड पर एके आई हास्पिटल के सामने पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, मुकेश घायल हो गए। भीड़ ने ट्रक चालक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को बचाया और थाने लेकर चली गई। घटना के बाद स्टेडियम रोड पर भीषण जाम लग गया जिसे पुलिस लगातार खुलवाने के प्रयास में जुटी हुई है।
