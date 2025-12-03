बरेली में स्टेडियम रोड पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। स्टेडियम रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति को चोट लगी है। भीड़ ने ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से उसे बचाया और थाने ले गई।

पुलिस के अनुसार, आशापुरम निवासी सुनीता अग्रवाल अपने पति मुकेश अग्रवाल के साथ बैंक जा रही थी। बताया जा रहा है इनके परिवार में किसी की शादी थी उसी की तैयारी चल रही थी। स्टेडियम रोड पर एके आई हास्पिटल के सामने पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।