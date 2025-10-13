जागरण संवाददाता, बरेली। बिथरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला का शादी के बाद अपने पति से मन-मुटाव हो गया तो वह मायके में रहने लगी। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से फारुख नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई तो महिला उसके साथ फरार हो गई। उसके पिता ने बिथरी थाने में आरोपित फारुख के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है।

पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2015 में झारखंड के पलामू जिला निवासी एक युवक से की थी। शादी के बाद दोनों में मन-मुटाव हो गया तो उनकी बेटी कुछ समय पहले मायके में आकर रहने लगी। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात गजरौला के आलमपुर गांव निवासी फारुख के साथ हो गई।