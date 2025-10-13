Language
    पति को छोड़कर फेसबुक फ्रेंड के साथ फरार हो गई मह‍िला, थाने पहुंचा मामला

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    बरेली के बिथरी थाना क्षेत्र में एक महिला पति से अनबन के बाद मायके में रह रही थी। फेसबुक पर फारुख नाम के व्यक्ति से दोस्ती होने पर वह उसके साथ भाग गई। महिला के पिता ने थाने में फारुख के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि फारुख ने शादी का झांसा देकर महिला को अपने साथ ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बिथरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला का शादी के बाद अपने पति से मन-मुटाव हो गया तो वह मायके में रहने लगी। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से फारुख नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई तो महिला उसके साथ फरार हो गई। उसके पिता ने बिथरी थाने में आरोपित फारुख के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है।

    पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2015 में झारखंड के पलामू जिला निवासी एक युवक से की थी। शादी के बाद दोनों में मन-मुटाव हो गया तो उनकी बेटी कुछ समय पहले मायके में आकर रहने लगी। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात गजरौला के आलमपुर गांव निवासी फारुख के साथ हो गई।

    22 अगस्त को उसने उनकी बेटी को मिलने बुलाया तो उनकी बेटी जीरो प्वाइंट पर पहुंची। वहां पर पहले से मौजूद आरोपित फारुख उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

