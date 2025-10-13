जाम से मिलेगी राहत और नहीं टूटेगा बाजार, यूपी में बन रहा एक और हाईवे; उत्तराखंड जाने को रास्ता होगी आसान
अमरिया में बरेली-सितारगंज हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। बरसात के बाद मिट्टी डालने का काम हो रहा है और पुलिया निर्माण भी पूरा होने वाला है। एक बाईपास भी बनाया जा रहा है, जिससे कस्बे में जाम की समस्या से निजात मिलेगी और बाजार की रौनक बढ़ेगी। सड़क चौड़ी होने से दुर्घटनाएँ कम होंगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
संवाद सहयोगी, जागरण अमरिया/पीलीभीत। क्षेत्र से होकर बरेली-सितारगंज को जाने वाले हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बरसात के मौसम में चौड़ीकरण के कार्य प्रभावित रहने के बाद अब मौसम सामान्य होने पर हाईवे की सड़क के दोनों तरफ मिट्टी डाले जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पानी के निकासी के लिए बनाई गई पुलियों का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
बढ़ जाएंगी सुविधाएं
चौड़ीकरण के बाद हाईवे की चौड़ाई बढ़ने से हाईवे पर आवागमन में काफी सुविधा बढ़ेंगी। इसी के साथ बरेली-हरिद्वार हाईवे से तारा ईंट भट्टे के सामने से अमरिया कस्बे के पीछे से होता हुआ लाहौर गंज तक लगभग पांच किलोमीटर बाईपास बनाया जा रहा है। आर सी एल कंपनी द्वारा बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बाईपास की चौड़ाई लगभग 45 मीटर होगी और दो वर्ष की अवधि में बाईपास बनकर तैयार होना है।
बाजार की रौनक बढ़ेगी और समय लगेगा कम
बाईपास बनने से कस्बे के लोगों को काफी फायदा होगा। कस्बे का बाज़ार टूट-फूट से बच जाएगा और बाजार की रौनक बढ़ जाएगी। कस्बे में लोडर वाहन गुजरते समय जो जाम की स्थिति बनी रहती है, उससे निजात मिलेगी। लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और कस्बे का विकास होगा। बाईपास के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
काफी समय के बाद हाइवे के चौड़ीकरण में तेजी आई है। सड़क जब चौड़ी हो जाएगी यातायात में काफी सुविधा हो जायेगी सड़क के चौड़ीकरण से दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। मोहम्मद नदीम
अभी तो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। जब सड़क की चौड़ाई बढ़ जाएगी यातायात में आसानी हो जाएगी। सड़क की चौड़ाई कम थी जिससे राहगीर दुर्घटना के शिकार होते थे। राजू
अमरिया क्षेत्र में बरेली सितारगंज हाइवे पर सड़क का चौड़ीकरण होने से जाम की स्थिति से निजात हो जाएगी। सड़क पर एक साइड से आना दूसरे साइड से जाने वाले वाहन गुजरेंगे जिससे दुर्घटना की आशंका खत्म हो जाएगी। नन्हे बक्श
