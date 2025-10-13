जाम से मिलेगी राहत और नहीं टूटेगा बाजार, यूपी में बन रहा एक और हाईवे; उत्तराखंड जाने को रास्ता होगी आसान

काफी समय के बाद हाइवे के चौड़ीकरण में तेजी आई है। सड़क जब चौड़ी हो जाएगी यातायात में काफी सुविधा हो जायेगी सड़क के चौड़ीकरण से दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। मोहम्मद नदीम

अभी तो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। जब सड़क की चौड़ाई बढ़ जाएगी यातायात में आसानी हो जाएगी। सड़क की चौड़ाई कम थी जिससे राहगीर दुर्घटना के शिकार होते थे। राजू

अमरिया क्षेत्र में बरेली सितारगंज हाइवे पर सड़क का चौड़ीकरण होने से जाम की स्थिति से निजात हो जाएगी। सड़क पर एक साइड से आना दूसरे साइड से जाने वाले वाहन गुजरेंगे जिससे दुर्घटना की आशंका खत्म हो जाएगी। नन्हे बक्श