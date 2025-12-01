वन्यजीवों में टीबी का खतरा बढ़ा: बंदरों, हिरणों, हाथियों में क्षय रोग के मामले आने पर वैज्ञानिक चिंतित

जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान (आइवीआरआइ) के पूर्व निदेशक डा. चित्तामणि सिंह की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में आनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष का कार्यक्रम डा. सीएम सिंह एंडोमेंट ट्रस्ट के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में बंदरों, हिरणों, हाथियों सहित अनेक वन्य जीव प्रजातियों में क्षय रोग के मामले लगातार सामने आने पर चिंता जाहिर की गई।

इस अवसर पर हुए 12वें डा. सीएम सिंह स्मृति व्याख्यान में मुख्य वक्ता एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक डा. सरमन सिंह रहे। उन्होंने क्षय रोग (टीबी), विशेषकर पशुजन्य क्षय रोग पर विस्तृत प्रकाश डाला। कहा कि पालतू एवं वन्यजीव दोनों ही टीबी के प्रमुख आधार हैं। जिसके कारण मानव में इस रोग का पूर्ण नियंत्रण निकट भविष्य में कठिन है। उन्होंने टीबी नियंत्रण के लिए वन हेल्थ पद्धति अपनाने पर जोर दिया। बताया कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण इन तीनों के संयुक्त दृष्टिकोण से ही इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

दूसरा व्याख्यान वन्यजीव एवं बंधक वन्यजीवों में क्षय रोग की वर्तमान स्थिति विषय पर केंद्रित था, जिसे आइवीआरआइ वन्यजीव केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. एम. करिकलन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने डा. सरमन सिंह के विचारों का समर्थन करते हुए बताया कि बंदरों, हिरणों, हाथियों सहित अनेक वन्य जीव प्रजातियों में क्षय रोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि माइकोबैक्टीरियम की कई नई-नई प्रजातियों का पता चलना यह दर्शाता है कि यह रोग वन्यजीवों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

संगोष्ठी की शुरुआत में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डा. एसके अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक और स्वस्थ पशु उच्च उत्पादन की अनिवार्य आवश्यकता हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष डा. एमएल मेहरोत्रा ने डा. सीएम. सिंह के जीवन, व्यक्तित्व एवं उत्कृष्ट योगदान पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव डा. रमेश सोमवंशी ने ट्रस्ट के उद्देश्यों, गतिविधियों तथा उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।